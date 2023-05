Eurovisión 2023 completa sus 26 finalistas con el pase de Austria, Bélgica y Eslovenia entre los favoritos

Eurovisión 2023 ya tiene a sus 26 finalistas. Al Big Five, Ucrania y los clasificados en la 'semifinal de la muerte' se han sumado en la noche de este jueves 11 de mayo los últimos diez países que tienen un billete en la final de este sábado 13 de mayo: Albania, Chipre, Estonia, Bélgica, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia y Eslovenia.

Eurovisión 2023: la 'semifinal de la muerte' sella el pase de Suecia y Finlandia entre los 10 clasificados

En la segunda semifinal, emitida en La 1 de TVE con los comentarios en directo de Tony Aguilar y Julia Varela, han conseguido su plaza candidaturas como la de Joker Out de Eslovenia, Gustaph de Bélgica, Teya y Salena de Austria y Brunette de Armenia, que han sido lo más destacado de la noche.

También han pasado Polonia, Estonia, Lituania, Australia, Armenia y Chipre en una ronda clasificatoria menos disputada que la primera, donde coincidieron favoritos absolutos como Loreen de Suecia y Käärijä de Finlandia. Dinamarca, Rumanía, Grecia, Islandia, San Marino y Georgia se han quedado sin hueco en la final.

Como ya explicamos en la primera semifinal, cabe recordar que tras el cambio en el sistema de votaciones, ha sido únicamente el televoto el que ha determinado los pases este año. El jurado sí tendrá participación con el habitual sistema mixto (jurado+televoto) en la cita definitiva del próximo sábado con Blanca Paloma como abanderada española.

Los 10 países que completan la final

Junto a los miembros del Big Five Italia, España, Reino Unido, Francia y Alemania, los anfitriones Ucrania y al grupo compuesto por Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia y Noruega, todos ellos clasificados el martes, han conseguido su plaza en la gran cita de Eurovisión 2023 diez de los quince países que han actuado en la segunda y última semifinal.

Estas son las diez canciones -por orden de actuación- que han conseguido su pase a la final de Eurovisión 2023 este jueves:

Armenia: Brunette - 'Future Lover'

Estonia: Alika - 'Bridges'

Bélgica: Gustaph - 'Because of You'

Chipre: Andrew Lambrou - 'Break a Broken Heart'

Polonia: Blanka - 'Solo'

Eslovenia: Joker Out - 'Carpe Diem'

Austria: Teya & Salena - Who the Hell Is Edgar?'

Albania: Albina & Familja Kelmendi - 'Duje'

Lituania: Monika Linkytė - 'Stay'

Australia: Voyager - 'Promise'

Las actuaciones de España, Ucrania y Reino Unido

Además de los últimos quince aspirantes a la final, en esta segunda 'semi' también han tenido presencia tres que tenían su billete asegurado: España, con nuestra representante Blanca Paloma, y los dos co-anfitriones de la edición: Reino Unido y Ucrania.

Como ya ocurriera el martes con los miembros restantes del Big Five, los candidatos se han pasado por el M&S Bank Arena para comentar sus sensaciones antes del gran día y mostrar un avance de sus actuaciones grabadas este miércoles durante el segundo ensayo general de la semifinal. Ya están todas completas en el canal oficial de Eurovisión en Youtube:

España: Blanca Paloma - 'EaEa'

Reino Unido: Mae Muller - 'I Wrote A Song'

Ucrania: TVORCHI - 'Heart Of Steel'

El show drag eleva la segunda semifinal

Una de las sorpresas de la semifinal ha sido la aparición de Peppa Pig, que se ha colado en la Green Room para hacer una conga con varios de los candidatos.

Pero por encima de ella ha sobresalido uno de los interval-act de la noche protagonizado por las drags Mercedes Bends, Miss Dameanour y Tomara Thomas, junto a la Podilya Dance Ensemble, que han reivindicado la libertad de ser cada uno quien somos en un espectáculo titulado Be Who You Wanna Be.