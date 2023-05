Eurovisión 2023 corona (otra vez) a su reina Loreen II de Suecia, y Blanca Paloma vuelve a España 17ª

Suecia vuelve a triunfar en Eurovisión. Loreen hace historia con su segundo Micrófono de Cristal y se convierte en la segunda artista en ganar dos veces el festival en las 67 ediciones celebradas hasta la fecha.

ANÁLISIS | Eurovisión 2023 trunca el sueño de España: Blanca Paloma queda 17ª con su 'EaEa' pese a las expectativas

Así lo reflejan los 583 votos que ha recibido su Tattoo, un tema pop dance que se eleva gracias a una milimetrada y poderosa puesta en escena que ha conquistado a los jurados y al público europeo. Segundo ha sido Käärijä de Finlandia con 526 puntos y tercera Noa Kirel de Israel, dos propuestas que también figuraban en el top 5 de todos los sondeos. España ha quedado 17ª con 100 puntos.

Con esta victoria, Suecia suma su séptimo triunfo en el festival de Eurovisión tras los que consiguió en 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 y 2015, y empata con Irlanda como el país que más veces ha levantado el Micrófono de Cristal. Lo hace gracias a una candidatura que arrasó en el prestigioso Melodifestivalen, y que ha cumplido los pronósticos que la situaban como la gran favorita de la edición.

Vídeo: Así ha sido la actuación de Loreen con 'Tattoo' por Suecia en la final de Eurovisión 2023

Loreen, que ya ganó el festival en Bakú 2012 con su inolvidable Euphoria, era la opción número uno para arrasar en Liverpool 2023 desde antes incluso de que su propuesta fuese la triunfadora de su preselección. Algo que no ha cambiado en los meses de previa, y que se ha certificado este sábado con el histórico triunfo en el M&S Bank Arena.

La artista de origen bereber coge el relevo de Kalush Orchestra, los ganadores en Turín 2022, para volver a tocar la gloria eurovisiva y escribir su nombre con letras doradas en la historia del certamen. Como decimos, iguala al irlandés Johnny Logan, que hasta ahora era el único artista que había ganado dos veces el festival de la canción de Eurovisión.

Así queda la clasificación final de Eurovisión 2023

Blanca Paloma vuelve a España decimoséptima

En lo que respecta a España, Blanca Paloma vuela de vuelta a España con un 17º puesto, una posición muy alejada del top 5 en el que la han situado las apuestas durante la previa eurovisiva y que había ilusionado a la delegación patria y a los eurofans con la posibilidad de vivir una noche histórica en Liverpool.

Blanca Paloma ha sido novena para los jurados profesionales, de los que se ha llevado un total de 95 puntos: 8 de Letonia, 7 de Países Bajos, 3 de Moldavia, 2 de San Marino, 7 de Azerbaiyán, 6 de Bélgica, 7 de Alemania, 10 de Portugal, 6 de Croacia, 2 de Estonia, 6 de Armenia, 3 de Islandia, 3 de Serbia, 6 de Chipre, 1 de Noruega, 3 de Suiza, 4 de Australia, 3 de Chequia, 2 de Eslovenia, 1 de Albania y 5 de Reino Unido. Por contra, ha recibido sólo 5 puntos del televoto.

[ACTUALIZADO] Blanca Paloma, tras ser 17ª en Eurovisión: “El flamenco se tiene que seguir exportando, hemos plantado la semilla”.

Vídeo: Así ha sido la actuación de Blanca Paloma con su 'Eaea' para España en la final de Eurovisión 2023

Ucrania y Reino Unido, unidos por la música

Con el lema United by Music por bandera, la edición de Liverpool 2023 ha celebrado más que nunca la unión de los países participantes a través de la música. Especialmente entre Reino Unido y Ucrania, los co-anfitriones de un Eurovisión único por sus condiciones y también por su contenido.

La BBC ha sabido equilibrar el protagonismo para que esta haya sido una edición ucraniana, en homenaje a los ganadores de 2022, pero también con sonido británico. Y si en las semifinales se simbolizó la unión de ambas culturas en los números musicales de apertura, en la final no ha sido menos.

La gran gala de Eurovisión 2023 ha levantado el telón con la actuación de Kalush Orchestra, los triunfadores en Turín, que han interpretado su ganador Stefanía y además, su último single. La música ucraniana ha seguido sonando en el clásico desfile de banderas -en el que el italiano Marco Mengoni ha aparecido con una bandera LGTBI-, que ha contado con ganadores y representantes históricos del país como Jamala, GO_A, Tina Karol y Verka Serduchka, cuyas canciones eurovisivas se han intercalado con grandes hits británicos.

Pero para éxitos de la música de Reino Unido, los que han interpretado los exparticipantes del festival Mahmood, Netta, Cornelia Jakobs, Daði Freyr, Sonia y Duncan Laurence, que han versionado canciones icónicas de la ciudad anfitriona en un número titulado The Liverpool Songbook que termina con la emotiva interpretación del You'll Never Walk Alone a cargo del ganador de Eurovisión 2019, en conexión con Ucrania. Tampoco ha faltado Sam Ryder, flamante 'medalla de plata' del año pasado, que ha pisado el escenario como si de un ganador se tratase.

En lo que a los participantes se refiere, el show lo han abierto las austriacas Teya y Salena con su pegadizo Who The Hell is Edgar? sobre Edgar Allan Poe. A continuación se han encadenado actuaciones de distintos géneros como Ai coraçao de Portugal, Solo de Polonia o Évidemment de Francia hasta que ha llegado el turno de Blanca Paloma con su EaEa, la primera del top-5 de favoritos en salir al escenario.

En la novena posición de la gala ha actuado Loreen y en la decimotercera Käärijä, los dos artistas que se han disputado la victoria con un gran espectáculo del finlandés. La anfitriona Mae Muller ha cerrado la fiesta con su canción I Wrote A Song.

En lo que respecta a los presentadores, Hannah Waddingham, Alesha Dixon, Julia Sanina han estado acompañadas en la final por Graham Norton, icónico rostro de la BBC que se ausentó en las dos semifinales, pero que no se ha querido perder el gran día. Ellas han mantenido el gran nivel mostrado el martes y el jueves, con protagonismo destacado de la actriz de Ted Lasso y Juego de Tronos, mientras que él ha firmado un trabajo a la altura de una figura con su trayectoria.

