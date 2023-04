Eurovisión 2023 desvela los artistas invitados de sus semifinales: música ucraniana y Rita Ora como estrella

A un mes exacto para la final de Eurovisión 2023, la BBC ha descubierto uno de los secretos mejor guardados del festival: el cartel de artistas que actuarán como invitados en las dos semifinales del certamen, previstas para el martes 9 y jueves 11 de mayo en el Liverpool Arena.

Las dos galas previas a la gran final, que se emitirán en directo en La 1 de TVE, contarán con las actuaciones de los candidatos participantes -salvo el Big Five y los anfitriones, que como ya sabemos tienen un pase directo- y también de una serie de artistas británicos y ucranianos que saldrán al escenario en el llamado “interval act”.

Se desconoce todavía quiénes serán los elegidos para actuar en la cita del sábado 13 de mayo, que como ya sabemos estará presentada por Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon y Julia Sanina. No obstante, cabe esperar que Kalush Orchestra como ganadores de 2022 tengan su espacio, e incluso Sam Ryder como segundo clasificado y también anfitrión.

Primera semifinal: Rita Ora, la estrella

La primera semifinal, la del martes 9 de mayo, abrirá con la actuación de la ucraniana Julia Sanina, una de las presentadoras de la edición, que dará el pistoletazo de salida con un número en el que saldrá acompañada de su grupo The Hardkiss, y que simbolizará el lema “United by Music”.

La estrella de la noche será Rita Ora, que interpretará un medley de sus grandes éxitos y además, su último single Praising You. Además de actriz, es una artista de gran éxito nacional e internacional.

La misma noche también será el turno de la ucraniana Alyosha, que representó a su país en Eurovisión 2010 y que volverá al certamen como artista invitada tras verse obligada a dejar Ucrania por la guerra. Compartirá actuación con Rebecca Ferguson, cantante y compositora nacida en Liverpool.

Según anuncia la BBC, en su número especial cantarán el hit Ordinary World de Duran Duran con un nuevo arreglo musical y con una interpretación que contará “una historia de esperanza, coraje y apoyo para el pueblo ucraniano”.

Segunda semifinal: música ucraniana y show drag

Para la segunda semifinal, la del jueves 11 de mayo, también hay previstas dos actuaciones para el momento de las votaciones. Una de ellas será el número especial Music Unites Generation, que explorará la conexión entre varias generaciones de ucranianos y la música que aman.

Mariya Yaremchuk, representante de Ucrania en 2014, liderará este montaje musical en el que sonarán algunos de los temas más conocidos del país ganador de 2022. A ella se unirán el rapero OTOY y Zlata Dziunka, candidata de Eurovisión Junior.

El otro número se llamará Be Who You Wanna Be y tendrá como propósito celebrar cómo Eurovisión es un lugar para todos, sin importar quiénes somos. Tres artistas drag, de las que no ha trascendido el nombre, liderarán un mix “de actuaciones pop de alto nivel” junto a un grupo de bailarines.