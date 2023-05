Eurovisión 2023 trunca el sueño de España: Blanca Paloma queda 17ª con su 'EaEa' pese a las expectativas

No pudo ser. Eurovisión no palmea a ritmo de España y deja a Blanca Paloma en el 17º puesto, una posición muy alejada del top 5 en el que la han situado las apuestas durante la previa eurovisiva y que había ilusionado a la delegación patria y a los eurofans con la posibilidad de vivir una noche histórica en Liverpool. El triunfo se lo ha llevado Loreen, que suma dos coronas europeas.

CRÓNICA DE LA FINAL | Eurovisión 2023 corona (otra vez) a su reina Loreen II de Suecia, y Blanca Paloma vuelve a España 17ª

Más

Este resultado no cumple con las expectativas generadas en torno a la candidatura de RTVE, que no logra seguir la buena senda iniciada en Turín 2022 con el histórico bronce de Chanel. Supera el listón del 20º puesto en el que España se había situado en las seis ediciones previas al 'Chanelazo', pero no se ajusta a lo que merece una actuación memorable como la que la ilicitana ha firmado sobre el escenario del M&S Arena.

Blanca Paloma ha sido novena para los jurados profesionales, de los que se ha llevado un total de 95 puntos: 8 de Letonia, 7 de Países Bajos, 3 de Moldavia, 2 de San Marino, 7 de Azerbaiyán, 6 de Bélgica, 7 de Alemania, 10 de Portugal, 6 de Croacia, 2 de Estonia, 6 de Armenia, 3 de Islandia, 3 de Serbia, 6 de Chipre, 1 de Noruega, 3 de Suiza, 4 de Australia, 3 de Chequia, 2 de Eslovenia, 1 de Albania y 5 de Reino Unido. Por contra, ha recibido sólo 5 puntos del televoto.

Vídeo: Así ha sido la actuación de Blanca Paloma con su 'Eaea' para España en la final de Eurovisión 2023

Pese a este 17º puesto en Liverpool 2023, Blanca Paloma y RTVE pueden estar más que orgullosos de una candidatura que conmovió desde su puesta de largo en el Benidorm Fest, que ha conquistado a la prensa y a los fans internacionales durante toda la carrera eurovisiva y que ha situado a España en boca de todos por segundo año consecutivo… aunque el resultado no haya sido el esperado.

La actuación de EaEa en Eurovisión, una de las más únicas y diferenciales de toda la historia de España en el certamen, no sólo reafirma el acierto del Benidorm Fest como preselección, sino también que llevar una propuesta cerrada y trabajada desde el inicio es clave para que la candidatura, independientemente de su posición en la clasificación, sea motivo de orgullo.

[ACTUALIZADO] Blanca Paloma, tras ser 17ª en Eurovisión: “El flamenco se tiene que seguir exportando, hemos plantado la semilla”.

Resultado de España en los últimos festivales de Eurovisión:

2023 : Blanca Paloma (posición 17)

: Blanca Paloma (posición 17) 2022 : Chanel (posición 3)

: Chanel (posición 3) 2021: Blas Cantó (posición 24)

Blas Cantó (posición 24) 2019: Miki (posición 22)

Miki (posición 22) 2018: Alfred y Amaia (posición 23)

Alfred y Amaia (posición 23) 2017: Manel Navarro (posición 26, último)

Manel Navarro (posición 26, último) 2016: Barei (posición 22)

Barei (posición 22) 2015: Edurne (posición 21)

Edurne (posición 21) 2014: Ruth Lorenzo (posición 10, empatada con la misma puntuación que Dinamarca -74 ptos-)

Ruth Lorenzo (posición 10, empatada con la misma puntuación que Dinamarca -74 ptos-) 2013: El Sueño de Morfeo (posición 25, penúltima)

El Sueño de Morfeo (posición 25, penúltima) 2012: Pastora Soler (posición 10)

Pastora Soler (posición 10) 2011: Lucía Pérez (posición 23, antepenúltima)

Lucía Pérez (posición 23, antepenúltima) 2010: Daniel Diges (posición 15)

Daniel Diges (posición 15) 2009: Soraya (posición 23, penúltima)

Soraya (posición 23, penúltima) 2008: Chiquilicuatre (posición 16)

Chiquilicuatre (posición 16) 2007: D’ Nash (posición 20)

D’ Nash (posición 20) 2006: Las Ketchup (posición 21)

Las Ketchup (posición 21) 2005: Son de Sol (posición 21)

Son de Sol (posición 21) 2004: Ramón (posición 10)

Ramón (posición 10) 2003: Beth (posición 8)

Beth (posición 8) 2002: Rosa (posición 7)

Rosa (posición 7) 2001: David Civera (posición 6)

David Civera (posición 6) 2000: Sebastián Zubiri (posición 18)

Sebastián Zubiri (posición 18) 1999: Lidia (posición 23, última)

Lidia (posición 23, última) 1998: Mikel Herzog (posición 16)

Así queda la clasificación final de Eurovisión 2023

Todas nuestras noticias de la noche de la final de Eurovisión 2023

CRÓNICA | Eurovisión 2023 corona (otra vez) a su reina Loreen II de Suecia, y Blanca Paloma vuelve a España 17ª - Aquí.

Primeras declaraciones | Blanca Paloma, tras ser 17ª en Eurovisión: “El flamenco se tiene que seguir exportando, hemos plantado la semilla” - Aquí.

Vídeo: Así fue la actuación de Blanca Paloma con su 'Eaea' para España en la final de Eurovisión 2023 - Aquí.

Vídeo: Así fue la actuación de Loreen con 'Tattoo' por la que ganó Eurovisión 2023 para Suecia - Aquí.

Vídeo: Así fue la actuación de Käärijä con 'Cha Cha Cha' con la quedó segundo en Eurovisión 2023 para Finlandia - Aquí.

Netflix lanza su tradicional vídeo para Eurovisión con el curso de Blanca Paloma y exrepresentantes a los 'Machos Alfa' - Aquí.

Además: