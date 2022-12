Eurovisión Junior 2022 homenajeó a María Isabel, que explica su ausencia del festival

El festival de Eurovisión Junior 2022 celebrado este domingo 11 de diciembre cayó rendido a la voz y a la actuación francesa de Lissandro, quien con 13 años y 203 puntos logró alzarse como el vencedor. En cuanto a España, nuestro candidato valenciano, Carlos Higes, se alzó con la sexta posición, bajo la atenta mirada de 1.183.000 espectadores en la cadena pública.

Francia gana Eurovisión Junior 2022 con Lissandro, y España sube al sexto puesto con Carlos Higes

Sin embargo, no fue la única presencia española encima del escenario, o al menos en forma de homenaje. El festival de los juniors cumplió en esta última emisión sus 20 ediciones, por lo que rindió un tributo a las canciones ganadoras de cada edición, comenzando con la de Dino Jelusick en 2003, de Croacia, y finalizando con la de Maléna de 2021, por parte de Armenia.

Como era de esperar, España se encontraba en el homenaje, debido a la victoria de María Isabel con su canción 'Antes muerta que sencilla', ganadora de Eurovisión Junior 2004. No obstante, aunque vimos a algunos de los ganadores estar allí presentes en el homenaje interpretando su canción, la cantante española no pudo y dio la explicación del porqué a través de su cuenta de Instagram.

“No he podido estar en Armenia este año por mi embarazo. O sea, que es por un buen y bonito motivo. Es por el motivo bonito, más grande del mundo, pero desde aquí todo mi apoyo. Voy a votar y quiero que gane Carlos. Por favor, que toda la ayuda es buena”, comentó la artista española, que estaba invitada para cantar en el festival. En la misma línea, la cantante onubense reaccionó al homenaje realizado a su canción con un emoji enamorado, y con el siguiente mensaje: “¿Y está fantasía?”.

El apoyo de María Isabel a Carlos Higes

Por otro lado, María Isabel no dudó en mostrar en la tarde de ayer su apoyo al joven candidato español, y le felicitó tras su actuación: “Lo estoy viviendo como cuando era pequeña, como cuando estaba allí. Es increíble. Lo ha hecho espectacular. La canción me resulta de lo más pegadiza. Además, es que se me queda. Tiene mucho arte”.

La cantante animó a sus seguidores a votar a Carlos Higes: “Tenemos que votarlo todos. Creo que este año nos lo llevamos porque me encanta. Mi apoyo más sincero para Carlos porque es increíble cómo lo ha hecho. Cómo ha estado cantando y bailando a la vez. Me ha encantado. No necesita suerte porque lo ha hecho fenomenal. Además, la gente se vuelve loca con él”.

Y tras el recuento de votos, donde logramos la sexta posición, María Isabel terminó por dedicarle unas palabras de cariño al candidato español: “¡Lo dicho bonito! Lo has bordado. Me llena de orgullo que tú siendo nuestro representante hayas disfrutado tanto de tu actuación, hayas trabajado en ella y la hayas defendido con todo el arte del mundo. Mi ganador sin duda. Gracias por regalarnos música”.