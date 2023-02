Verónica Romero, Ana Mena y otros 11 artistas españoles que intentaron ir a Eurovisión con otro país

La noticia de la participación de Verónica Romero en la preselección de San Marino para Eurovisión ha copado la actualidad eurovisiva en los últimos días, llevando a los eurofans a ilusionarse con una posible doble representación española (e ilicitana) en Liverpool 2023. Una situación que finalmente no se dará, al menos no con la ex de Operación Triunfo, pero que no es ni mucho menos inédita en la historia del certamen europeo.

La artista nacida en Elche resultó eliminada en la semifinal del pasado jueves y no estará este sábado 25 de febrero en la final de Una Voce Per San Marino, el evento con el que el pequeño estado elige a su abanderado europeo. Tampoco estarán Víctor Arbelo, Ferrán Fabà y Brandon Parasole, los otros tres españoles semifinalistas de esa preselección, pero sí quedan desde ya registrados en la creciente lista de cantantes 'patrios' que intentaron ir a Eurovisión... con otro país.

Algunas como la propia Vero, la canaria Cristina Ramos o la tarraconense Maika Barbero probaron la opción de ir al festival presentando sus candidaturas a las selecciones nacionales de delegaciones como la misma San Marino o Suiza. Otras como Ana Mena o Raquel del Rosario pudieron haber representado a Italia por la vía del prestigioso Sanremo. Y otras como Gisela o las Baccara lograron pisar suelo eurovisivo como candidatas de otras naciones como Andorra o Luxemburgo, por poner dos ejemplos ya conocidos.

A continuación, hacemos un repaso a la lista de artistas españoles que trataron de conseguir un billete a Eurovisión con 'transbordo' en otro país, bien consiguiéndolo, o bien quedándose parados en mitad del camino. Un listado a modo recopilación en el que no están todos los que son, pero sí son todos los que están:

Los que lo intentaron

· Verónica Romero (San Marino 2023)

La cantante ilicitana Verónica Romero, a la que conocimos hace más de dos décadas por su participación en el primer Operación Triunfo, ha intentado rubricar este 2023 el sueño de ir a Eurovisión como representante de San Marino. Ha sido una de las cuatro voces españolas que han probado suerte en la preselección del pequeño estado, en su caso con un tema, Army Of One, que compuso hace tiempo y que llevaba años luchando por llevar al certamen europeo. Fue eliminada en la cuarta 'semi'.

· Víctor Arbelo (San Marino 2023)

El catalán Víctor Arbelo era uno de los elegidos para pelear junto a Verónica Romero por una plaza en la final de Una voce per San Marino. Ambos formaban parte de la selección de semifinalistas de la cuarta 'serata', pero una fuerte gripe truncó su sueño eurovisivo y le apeó antes de tiempo de la lucha por un billete a Liverpool. También lo ha intentado este 2023 en el Benidorm Fest, pero su canción no fue una de las seleccionadas por el comité de expertos de TVE.

· Ferrán Fabà (San Marino 2023)

Por la misma preselección europea ha pasado otro catalán, Ferrán Fabà, que interpretó su tema Cita en el metaverso en la segunda semifinal del certamen de San Marino celebrada el pasado martes. La canción, compuesta por los responsables del eurovisivo Algo Pequeñito de Daniel Diges -Jesús Cañadillas y Alejandro de Pinedo-, no obtuvo la puntuación suficiente para pasar a la gran final de este sábado.

· Brandon Parasole (San Marino 2023)

El cuarto español en pasar por Una voce per San Marino este 2023 ha sido Brandon Parasole, que “abrió fuego” patrio al ser el primero en debutar en la primera 'semi' del certamen. El también actor interpretó su propuesta Affare, con letra en italiano y castellano y ritmos de bachata, que tampoco logró un billete en la cita definitiva con la audiencia sanmarinense.

· Cristina Ramos (San Marino 2022)

En la misma cita, pero en 2022, probó suerte Cristina Ramos, la reina internacional de los talent shows. Tras ganar la primera edición de Got Talent España, la séptima de La Voz México y ser finalista de Tu cara me suena 8, Got Talent China y America's Got Talent, la canaria intentó ir a Eurovisión como abanderada de San Marino con la canción Heartless Game. Llegó a la final, pero no logró colarse en un top 10 que lideró Achille Lauro, el elegido para representarles en Turín.

· Ana Mena (Italia 2022)

También el año pasado pudo haber ido a Eurovisión por otro país la cantante y actriz malagueña Ana Mena, flamante participante de Sanremo. La española consiguió ser una de las elegidas para actuar en el prestigioso festival italiano que ofrece a su ganador o ganadora el billete eurovisivo, pero su Duecentomile ore no convenció lo suficiente a ningún sector del complicado sistema de votación del certamen.

· Maika Barbero (Suiza 2016)

Maika Barbero, finalista de la primera edición de La Voz en Telecinco, dio la sorpresa en 2016 al presentarse candidata a representar a Suiza en Eurovisión. La tarraconense acudió a la convocatoria pública de la SRF/TRT, las televisiones regionales alemana y romanche, con la balada The Reason el mismo año que otro conocido de la audiencia televisiva española, el ganador de OT 2008 Chipper. No lo logró entonces ni tampoco un año después, cuando fue una de las finalistas del Objetivo Eurovisión de TVE en el que salió elegido Manel Navarro.

· Raquel del Rosario (Italia 2011)

Ana Mena no ha sido la única española en hacerse un hueco en Sanremo. Unos años antes, en 2011, Raquel del Rosario participó en el certamen italiano a dúo con Luca Barbarossa. Su propuesta llegó justo en el año en que Italia se 'reconcilió' con Eurovisión y envió al ganador de su festival al certamen europeo, que esa edición se celebró en Düsseldorf. La grancanaria no logró el pase eurovisivo entonces, pero sí en 2013, cuando representó a España con El Sueño de Morfeo.

· Anabel Conde (Polonia 2006)

En esta lista de intentos eurovisivos también figura toda una 'leyenda' como Anabel Conde, cuya medalla de plata en Dublín 1995 con el tema Vuelve conmigo es todavía el mejor resultado de la historia reciente de España en el certamen. Tan positiva fue la experiencia para ella que intentó volver en 2006 como representante de Polonia. Su tema Shappo, sin embargo, no logró quedarse en la lista definitiva de candidatos y fue reserva de la preselección polaca.

· Baccara (Suecia 2004)

Otras ya eurovisivas como Baccara, la formación compuesta en esa etapa por las españolas Mayte Mateos y Cristina Sevilla, intentaron ser las abanderadas de Suecia en el año 2004. Participaron en la segunda semifinal del prestigioso Melodifestivalen con su tema Soy tu venus, pero quedaron apeadas de la competición al quedar en el séptimo puesto de la gala. Recibieron un apoyo aceptable del público local, que les dedicó un total de 10.609 llamadas telefónicas.

Los que lograron ir a Eurovisión

· Gisela (Andorra 2008)

Sí consiguió su propósito de ir a Eurovisión Gisela, otra artista salida de la inolvidable primera generación de Operación Triunfo. La catalana ya pisó escenario eurovisivo en 2002 como corista de Rosa López, por España, y regresó al certamen europeo en 2008 como abanderada de los vecinos de Andorra. Con su tema Casanova, con letra en inglés y catalán, quedó decimosexta en la primera semifinal ese año y no logró actuar en la gran final de la cita celebrada en Belgrado.

· Jenny (Andorra 2006)

Dos años antes, Andorra también optó por una artista española para representarles a Eurovisión. Fue Jennifer Serrano, conocida artísticamente como Jenny, una cantante asturiana de pop que representó al principado en la primera semifinal. La balada en catalán Sense tu tampoco se coló en la gran final.

· Anabel Conde & Rebeka Brown (Andorra 2005)

Anabel Conde no pudo repetir como solista en 2006 por Polonia, como hemos recordado, pero un año antes sí pisó suelo eurovisivo como parte de la candidatura de Marian Van Der Wal por Andorra. La artista firmó su segunda actuación en el festival europeo como corista de la propuesta vecina junto a otra española como Rebeka Brown. No pasaron a la final con el tema La mirada interior.

· Verónica Codesal (Bélgica 2003)

También en los dosmil hubo representación española en otra candidatura ajena a RTVE. La artista belga-gallega Verónica Codesal representó a Bélgica en Eurovisión 2003 con su banda Urban Trad. Su canción Sanomi, compuesta en un idioma inventado por el propio grupo, arrasó en la final y protagonizó junto a Rusia y Turquía una reñida disputa por el Micrófono de Cristal. Finalmente quedó en segunda posición por detrás de los otomanos.

· Baccara (Luxemburgo 1978)

También exitoso fue el paso de Baccara, el dúo español creado por María Mendiola y Mayte Mateos, por Eurovisión. Tras el éxito de sus primeros temas a nivel internacional, fueron las elegidas por Luxemburgo para representarles en el festival, en la edición de 1978. Fueron con el tema Parlez-Vous Français? y quedaron en octava posición. Como ya hemos comentado, el grupo -con otra formación- intentó volver al certamen en los dosmil en representación de Suecia.