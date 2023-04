Eva González 'se escapó' de hablar de Aitana y Yatra en 'La Voz Kids', y defendió a Ana Obregón

La nueva edición de La Voz Kids se estrena este sábado 15 de abril en Antena 3 con todas las miradas puestas en Aitana y Sebastián Yatra, ante los rumores de relación. Y sobre este tema giró parte de la entrevista que este jueves realizó Sonsoles Ónega a una Eva González que 'se escapó' de dar un titular contundente sobre la pareja del momento.

La presentadora de Atresmedia visitó este 13 de abril Y ahora Sonsoles para promocionar la llegada del talent show infantil a la cadena. Pasadas las preguntas de rigor sobre el formato, Sonsoles lanzó el anzuelo: “Has hablado de los coaches... claro, es que tenemos novios en esta edición de La Voz Kids”, comentó la conductora del magacín.

“¿Tenemos novios?”, preguntó extrañada Eva González. “Hombre... Aitana y Yatra”, apuntó su compañera de cadena. “¡Ah! Se me había olvidado ya”, reaccionó entre risas Eva, que confesó haber “leído algo” sobre el asunto.

Sonsoles aprovechó entonces para intentar indagar sobre la relación y averiguar si su romance se forjó entre los camerinos de Antena 3. “¿En las pausas o en las jornadas de grabación veías que Aitana hablaba más con Yatra que con Bisbal?”, cuestionó. “No, ahí nos llevamos todos muy bien. Hemos formado un equipo fantástico entre todos, los cuatro coaches y yo, pasamos un montón de horas juntos y creo que cuando se forja toda esa amistad y complicidad fuera de las cámaras al final eso se ve. comemos juntos, bailamos juntos...”, dijo Eva, saliendo por la tangente.

“No me digas que no notaste nada, ¡por favor!”, reaccionó la presentadora de Y ahora Sonsoles, mientras que la de La Voz Kids intentó cambiar de tema. “Aquí hay un programa que se llama Pasapalabra, ¿no?”, comentó. “Sí, pero ese es luego”, le dijeron. “Bueno, pero vamos a ir haciendo el cupo para Pasapalabra, que viene ahora”, agregó la sevillana entre risas.

“Es decir, que Eva González notó cosas”, concluyó Sonsoles, retomando el asunto. “No, no, no. No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. No noté nada, ellos siempre se han llevado muy bien. Es la segunda vez que están juntos en La Voz Kids”, quiso matizar la presentadora del talent show, mientras su compañera terminó zanjando el tema por temor a meter en un problema a los artistas, puesto que el programa se grabó hace meses: “Igual nos estamos metiendo en un jardín por las fechas”.

Eva González defiende a Ana Obregón

Antes de finalizar la entrevista, Sonsoles también quiso saber la opinión de Eva González sobre la polémica de las últimas semanas. “Te hemos visto poner corazones a mensajes de Ana Obregón, tema del que hablamos muchísimo en este programa. ¿Que cada una haga lo que le dé la gana?”, preguntó.

“Evidentemente. Nuestra libertad termina en el momento en el que empieza la del que tenemos al lado. Ella no le ha hecho daño a nadie. Va a dejar a una niña completamente servida de amor y de cariño, que es lo más importante que podemos darle a un hijo: amor, cariño y ternura. Ella tiene tanta para regalar, que esa niña se merece una abuela-madre como Ana García Obregón”, respondió la presentadora de La Voz Kids, con la que se mostró de acuerdo su compañera de cadena: “Totalmente”.