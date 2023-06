Eva Santolaria: “Tomé una serie de decisiones que no fueron todas acertadas y acabé saliendo del foco”

Carlos Cuevas y Eva Santolaria visitaron El Hormiguero, para promocionar la nueva temporada de Citas Barcelona. La ficción dirigida por Pau Freixas cuenta cómo unas personas, a través de citas, intentan buscar amor, sexo... o puede que estén interesados en alguien que les aleje de la realidad.

Eva Santolaria y Antonio Hortelano, reunidos tras 'Compañeros' como pareja de las 'Citas Barcelona' de Amazon y TV3

Sobre ella, la actriz explicaba que el último capítulo había vuelto a reunirla con Antonio Hortelano, tras sus inolvidables personajes de Valle y Quimi en Compañeros: “El último capítulo, es un poco especial, solo hay una cita entre dos personas que vivieron un amor de verano, la vida les separa y se vuelven a encontrar a través de Tinder. Es mi capítulo, en el que vuelvo a estar con Antonio Hortelano”.

Explicó que habían “seguido teniendo contacto siempre, pero no habíamos vuelto a coincidir profesionalmente desde hace 20 años”. Algo que remontó a Pablo Motos a aquella época en la que alcanzaron el éxito siendo jóvenes y por ello les preguntó: “Se lleva regular, nos pilló muy jóvenes y nos pilló por sorpresa. Es como que te arrebatan tu vida privada, pasas las 24 horas del día siendo un personaje”.

Y Cuevas se refirió a su experiencia con Merlí: “Nos pilló en una edad difícil, es heavy vivir estas cosas con esta edad, mantener los pies en el suelo, porque aparecen tentaciones, el mundo de la noche… siento que he sido un funambulista y me he escapado de todo”.

Para acabar, el presentador también preguntó a la actriz cómo se vive la bajada tras el gran éxito: “En mi caso, después de Compañeros entré en 7 vidas y no experimento ese vacío. Creo que es después cuando tomé una serie de decisiones, que vistas en su conjunto quizá no fueron todas acertadas, y acabé saliendo del foco. Después es muy fácil que se olviden de ti porque siempre tiene que haber una persona que piense en ti, pero si has desaparecido…”, lamentó.