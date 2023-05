Eva Soriano aclara el chiste que provocó la reacción viral de Paulina Rubio: “Fue una cagada... de las dos”

La sonada entrevista de Eva Soriano a Paulina Rubio sigue coleando. Una semana después de la visita de la mexicana, y tras ser noticia por la surrealista reacción de la invitada, la presentadora de Showriano aprovechó la nueva emisión de su programa en Movistar Plus+ para explicar el chiste que lo detonó todo y aclarar que no fue con doble intención.

Paulina Rubio descolocó a Eva Soriano con una reacción surrealista: "Límpiame el culo si puedes, coño"

Más

Como ya contamos, la humorista se vio sorprendida cuando en mitad de la entrevista, y tras un comentario irónico sobre llevarse a su casa una piedra del Teide como un “trocito de España”, Paulina se levantó y le espetó, seria: “Límpiame el culo si puedes, coño”.

Tras la emisión del programa, algunos usuarios de las redes sociales arrojaron luz sobre esta chocante respuesta, y recordaron que la cantante había sido 'cazada' por los paparazzi haciendo sus necesidades en unas rocas de la playa, por lo que pudo sentirse ofendida por la broma. Soriano ya escribió entonces en Twitter que “no tenía ni idea”, algo que volvió a defender este miércoles en su programa.

“Por redes mucha peña me habéis preguntado si lo de la piedra se lo pregunté a posta: no. Fue una cagada... de las dos”, dijo, irónica. “¿En qué momento mi imaginario saca una piedra del Teide? No me acordaba del Teide desde sexto de primaria. Se lo dije a Paulina Rubio y lo relacionó con la pillada en la playa. Pensó que me estaba burlando de ella, ¡y no! No tenía ni idea, y si no mirad mi cara”, añadió Eva Soriano, recuperando una imagen del momento.

“Se me quedó cara de presidenta de mesa electoral, de meme”, agregó, tomándoselo con humor: “Además, aunque hubiese querido no hubiera podido limpiarle el culo a Paulina Rubio, ya me cuesta hasta limpiármelo a mí, ¡mirad estas uñas!”.

Por zanjar el tema, y ya en serio, Soriano mandó un mensaje a la invitada, dándole las gracias por su buen humor: “Ojalá muchísima más gente viniera con el mood con el que vino Paulina, que vino jugona y honesta. Queremos agradecerle que viniera con esa buena onda”, dijo, para a continuación presentar como regalo a la artista un remix musical de su frase viral: “Esto como canción del verano lo revienta”.