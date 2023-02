Eva Soriano confesó su “rencor” hacia Loreen: “Me parece de mala compañera”

Eva Soriano acudió a La Resistencia para promocionar Showriano, el nuevo programa que conducirá la cómica en Movistar+. La presentadora desveló que en el plató contarían con una “barra de bombero”, a diferencia del formato de David Broncano que tiene una tirolina.

Pero aún llamó más la atención el dato que dio sobre que cuenta con un pianista y su identidad: “Es algo que se está pidiendo en la televisión. Hace mucho que Pablo Sebastian creó una tendencia muy guay y tengo un pianista. Mario Marzo, el de Los protegidos”, aseguró refiriéndose al actor que encarnaba a Lucas en la ficción.

La entrevistada también comentó que acababa de sufrir un desengaño amoroso que había superado con humor: “Lo que hay que hacer es vivir”, subrayó. Y acabó confesando algo por lo que creía que le “matarían los eurofans”, pero se engoriló con el aplauso del público y respondió a la pregunta de Broncano sobre si se llevaba mal con alguien.

“Le he hecho la cruz a Loreen, la representante de Suecia en Eurovisión 2012” dijo sorprendiendo al presentador que quiso saber lo que le hizo la cantante. “Nos lo hizo al conjunto de presentadoras de la gala Drag Queen de Gáldar, en Gran Canaria. Soy como madre leona, y cuando me hacen algo a mí y a un colectivo por el que doy la cara, pues me jode”, aseguró.

¿Alguien puede subtitular todo esto al sueco y enviárselo a Loreen?



Team @EvaSoriano90 ✊🏻 pic.twitter.com/TvzSucWtGV — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 27 de febrero de 2023

Relató lo que ocurrió: “Yo no digo que sea ella, pero llegó de Suecia, con todo su coño, y dijo que tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo hizo dentro de la gala. Y nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de 2 horas, solo porque Loreen no lo quiso hacer después. Y me parece de mala compañera. Así que le dije 'get out' del escenario”, recordó ante los aplausos del público.

“La movida es que estuvo cantando las canciones, que no son Euphoria. Es una artistaza, sí, pero las cosas hay que decirlas porque estamos legitimando que la gente sea gilipollas. Y me molesta muchísimo. Seguro que esto me tirará a muchos eurofans encima, pero solo estoy hablando de un comportamiento de persona. Igual me engorilé un poco (...) pero aún tengo rencor dentro”, zanjó para después pedir “disculpas a Loreen”.