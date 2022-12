Eva Soriano ficha por Movistar Plus+ para presentar un nuevo programa con El Terrat

Movistar Plus+ ha comenzado a promocionar su nuevo programa con Eva Soriano y El Terrat. La humorista regresa a la plataforma en la que se gestaron sus inicios televisivos, ahora con formato propio, tras haber presentado la última temporada de La Noche D en TVE.

“Todo lo que he hecho en mi vida es para llegar a este momento. Es la hora de convertirse en La Queen. From the botton to the top”, se le escucha decir en el vídeo con el que se ha anunciado su fichaje.

En ese pequeño clip se le ve llegando a la sede de Movistar Plus+ como si fuera una auténtica diva, dando por hecho que todos se acuerdan de sus trabajos en La resistencia, Ilustres ignorantes, Late motiv y Las que faltaban.

La plataforma no ha hecho públicos los detalles del programa, así que se desconoce por completo su temática, su nombre y quiénes participarán en él. Lo único que se sabe es que Soriano será su capitana, y El Terrat su productora. Se estrenará “próximamente”.

Eva Soriano dio sus primeros pasos televisivos en 2017 en El club de la comedia (laSexta), en el que fue monologuista. Después fichó por La 2 como colaboradora de Ese programa del que usted me habla (2018), y a continuación desempeñó su primer trabajo de relevancia como colaboradora y presentadora sustituta de Late motiv (2018).

También ha pasado por Zapeando, Tu cara me suena y La noche D, programa que presentó en 2022 al tomar el testigo de Dani Rovira. Esta Navidad formará equipo con Miki Nadal al frente de las Pre-Campanadas de Neox.