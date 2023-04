Eva Soriano ironiza en Movistar Plus+ tras desvelarse su sueldo en TVE: “Entono el mea culpa”

Eva Soriano se ha convertido esta semana en protagonista de los titulares después de que RTVE se haya visto obligada a revelar los sueldos de sus presentadores, entre ellos el suyo. Un listado que la sitúa a la cabeza de los mejor pagados, y sobre el que se ha pronunciado con humor en su primera aparición televisiva tras la noticia.

La cómica y presentadora, que estuvo contratada por la corporación para conducir la tercera temporada de La Noche D, percibió 11.000 euros por cada una de las diez entregas en las que trabajó al frente del formato. Según los datos de Transparencia que recogimos, es el caché más elevado de 2022 en TVE por encima del de los jueces de MasterChef, que recibieron 10.000 por programa cada uno.

Lejos de esconderlo o ignorarlo, Eva Soriano aprovechó la emisión de este miércoles 12 de abril de Showriano, su nuevo programa en Movistar Plus+, para bromear con el asunto y proponer una “compensación” a los españoles.

“El dinero ya lo he cobrado y no lo puedo devolver”

“Primero de todo hoy, tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España. Entono el 'mea culpa' por cobrar por haber currado”, comenzó diciendo en su monólogo inicial, para proceder a poner en contexto a aquellos que no estuvieran al tanto de lo sucedido.

“Hay muchos que diréis, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que anoche se filtraron los sueldos de los presentadores de TVE y se conoce que yo he sido la mejor pagada por delante de los jueces de MasterChef”, dijo, arrancando aplausos entre el público.

“Esto en principio no sé si está bien o está mal. Quiero decir, hay mucha gente que ha dicho '¿pero cómo puede cobrar esa barbaridad?'. Y tienen razón”, admitió la cómica, que planteó una “solución”: “El dinero ya lo he cobrado y no lo puedo devolver, es imposible. Y es dinero vuestro. Se me ha ocurrido, para que tengáis vosotros una prestación mía, que si vais por la calle y os cruzáis conmigo pedidme que os cuente un chiste. Total, ya lo habéis pagado”, dijo entre risas. “Eso sí. Este año, en la Declaración de la Renta, acordaos de marcar la casilla Eva Soriano”, añadió.

La actual presentadora de Movistar Plus+ y de Cuerpos especiales, de Europa FM, explicó además por qué había decidido comentar la noticia en televisión, y de pasó, respondió a algunos de los comentarios y acusaciones que ha recibido a través de las redes sociales por su sueldo en TVE.

“La noticia iba a quedarse ahí y ya está, lo que pasa es que me han tachado de cosas que no son. Por ejemplo, un querido usuario de Instagram que dice que soy la definición de nepotismo. Eso implicaría que yo tuviese un familiar con una posición de poder, y a día de hoy aún se cree que yo soy hija de Irma Soriano única y exclusivamente por compartir apellido”, ironizó.

Sin perder el humor, Eva Soriano también respondió a otros mensajes más dañinos: “Lo que más me duele de todo esto es que hay gente que dice que yo he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos. Vamos a ponernos en la situación de que fuese así, que me hubiesen pagado 11.000 euros por chupar una polla. No es el dinero ya, es cómo debo... es que son 11.000 euros por comida”, comentó.

“Por 11.000 euros de mamada cuando acabe tengo que hacerte un lacito. ¡11.000 a la semana, que no al mes! Eso ya me parece vicio. ¿Cómo sería una mamada de 11.000 euros?”, siguió bromeando, al tiempo que lo escenificó con un número musical.