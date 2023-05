Eva Soriano vuelve a bromear con su pique con Loreen y le dedica una canción: “Quiero verla perder”

Eva Soriano ha aprovechado que estamos en la semana de Eurovisión 2023 para celebrar una entrega del Showriano, su programa en Movistar Plus+, dedicada al festival. La humorista tuvo como invitada a Ruth Lorenzo, representante de España en Eurovisión 2014 y la encargada de repartir este año los puntos de nuestro país en la final; y volvió a recordar con humor su sonado pique con Loreen, ganadora de Eurovisión 2012 que este año volverá a intentar sumar una nueva victoria para Suecia.

“Este año estoy muy a tope con Eurovisión y diréis: '¿Porque quieres que gane Blanca Paloma?' No. Yo voy a ver Eurovisión este año porque quiero ver perder a Loreen”, empezó diciendo entre risas en su habitual monólogo inicial. En ese momento, Soriano explicó que en febrero tuvo que presentar una gala del Carnaval en Canarias tras la cual había un concierto de Loreen.

“Pero decidió hacerlo en medio de la gala y cantó todas sus canciones, la de Euphoria, la de Dream forever, Flying de sky... Bueno, me estoy inventando estas dos pero nadie conoce ninguna que no sea Euphoria”, añadió en un comentario con el que pretendía alimentar su chistoso 'beef' con la cantante, algo que desde el primer momento la presentadora ha tratado como una broma, aunque no haya sentado muy bien a los eurofans más acérrimos.

Eva Soriano explicó que, con motivo de su nueva participación en Eurovisión, algún medio traslado toda esta polémica y Loreen reaccionó pidiéndole disculpas. “¿Se puede ser más maja? Me posiciona a mí en un lugar de cretina. Ahora los eurofans me hatearan fuerte”, señaló tras ver un vídeo con las declaraciones de la artista.

La canción de Eva Soriano contra Loreen

La cómica aseguró que no podía aceptar sus disculpas y decidió “tender puentes y hacer algo amigable”, dedicando una actuación musical en la que volvía a la carga con bromas hacia la cantante: “He decidido hacerle una canción homenaje para pedirle disculpas y hermanarnos. Que sirva para hacer las pases”, dijo con ironía antes de desplegar en plató un gran número con bailarines.

“Tu música es buena pero se hace eterna, quizá podrías mejorar la puesta en escena. Quizá me engorilé y lo admito, dije que con Amy Winhehouse compartías vicio”, entonó en una de las estrofas del tema. “Te odio Loreen, i hate you Loreen, tu canción la has plagiado del Flying free. Te odio loreen, I hate you Loreen, si me haces esperar yo te monto un beef”, rezaba el estribillo de la canción.

Ruth Lorenzo da la cara por Loreen

Minutos más tarde, Eva Soriana daba paso a uno de sus colaboradores, que propuso predecir a la ganadora de Eurovisión, solo con Blanca Paloma y Loreen como candidatas, a través de la decisión de un perro. Este, emulando al famoso Pulpo Paul -que predijo la victoria de España en el mundial de Sudáfrica- debía caminar hacia dos imágenes de las cantantes españolas y sueca y comer de uno de los cuencos que ambas tenían delante. El perro se decantó por Blanca Paloma pero el juego tenía truco: solo el recipiente de la ilicitana contenía comida para perros.

Finalmente, durante su entrevista con Ruth Lorenzo, la murciana dio la cara por Loreen: “La conozco, la quiero mucho, es superamiga mía...”, empezó diciendo. “Os voy a contar una cosa. La gran mayoría de veces, cuando los equipos dicen: 'Dice Loreen que no sale a cantar', la gran mayoría de veces no lo dice es el artista, suelen ser los mismos equipos”, explicó la cantante, asegurando que la sueca “es muy espiritual, muy zen”. “A ver si me va a hacer un amarre”, bromeó Soriano antes de pasar a otro asunto.