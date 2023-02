Evangeline Lilly critica su trabajo como actriz en el comienzo de 'Perdidos': “Sabía que lo hacía mal”

Evangeline Lilly ha decidido hacer autocrítica públicamente sobre su trabajo en Perdidos (Lost), la serie que la terminó de catapultar a la fama. La actriz ha asegurado que odia ver su interpretación en el personaje de Kate, una de las protagonistas principales de la exitosa ficción de ABC, durante las primeras temporadas de la misma.

La canadiense, en plena promoción de la película Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, ha realizado unas declaraciones para el podcast Happy Sad Confused con las que ha hecho balance de su carrera profesional, haciendo hincapié en su paso por Lost, la producción que cambió la historia de la ficción televisiva y la de su propia trayectoria personal.

Lilly ha reconocido que su interpretación en el arranque de la serie no fue nada bueno: “Teníamos fiestas de Perdidos donde el elenco se reunía para ver la serie y cuando llegaba un episodio centrado en Kate, quería meterme acurrucada en un hoyo y morir porque sabía que lo hacía mal”, ha declarado la actriz. “Hasta el día de hoy mantengo el hecho de que si veo las primeras dos temporadas me estremezco porque no soy muy buena”, añade la intérprete, que tenía solo 24 años cuando empezó a dar vida al personaje de Kate Austen.

El cambio de Evangeline Lilly en 'Perdidos'

La entrevistada explicó entonces el momento en el que todo cambió: “Creo que la temporada 3 fue un punto de inflexión, en el que pasé de entrar en pánico, a descubrir lo que tenía que hacer, simplemente rodar, sentirlo y seguir mi instinto, de decir 'Odio esto, no quiero hacerlo, sacadme de aquí', a luego 'Bueno supongo que si estoy aquí, estoy atrapada y me voy a quedar, así que debería resolverlo”, reflexiona.

“Y eso fue en la temporada 3, cuando comencé a intentar aprender mi oficio”, concluye Evangeline Lilly, que tras su paso por Perdidos centró su carrera en el cine con títulos como El Hobbit: La desolación de Smaug o La batalla de los cinco ejércitos hasta su personaje de Avispa, la Hope Van Dyne de la saga de Ant-Man en Marvel.