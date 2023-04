Évole hace autocrítica con su entrevista a Yolanda Díaz: “Probablemente no tuve mi mejor día, me equivoqué”

Jordi Évole, Iñaki Gabilondo y Pepa Bueno fueron los protagonistas de una mesa de debate celebrada este jueves 20 en el Ateneo de Madrid para responder sobre el estado del periodismo. Un encuentro que sirvió también para que el responsable de Lo de Évole reflexionara sobre su entrevista a Yolanda Díaz, emitida días atrás en laSexta.

“¿Cuántas veces te han cuestionado esta semana por qué preguntaste tanto a Yolanda Díaz sobre Pablo Iglesias?”, le cuestionaba la actual directora del diario El País. El comunicador catalán fue honesto al responder y hacer autocrítica.

“Probablemente no tuve mi mejor día, me equivoqué y perdimos una ocasión de oro para conocerla mejor”, reconoce el rostro de Atresmedia en declaraciones recogidas por El País.

Las preguntas de Évole a Díaz sobre Pablo Iglesias

Durante la entrevista, la ministra de Trabajo y Economía Social opinó sobre la influencia “agudizada” del exvicepresidente segundo del Gobierno, a la par que reiteró que no tenía ningún conflicto con él. De hecho, puso en valor la ola de odio que había soportado en sus años en primera línea política. Ahora bien, Évole también la inquirió sobre el tuit publicado por Iglesias, en el que criticaba a los “se ponen de perfil” cuando se carga contra Irene Montero de forma pública.

“Ya le he dicho que está bastante gruñón. No sé, está enfadado todo el tiempo...”, respondió ella, que reconoció sentirse aludida a ese respecto. A su vez, Díaz reiteró que “no se hace política en negativo”. “Yo soy como soy, y él es como es. Le dije que estaba hecho un cascarrabias. Yo he conocido a gente maravillosa de este país que se ha jugado la vida igual que Pablo, que ha estado en las cárceles franquistas, que lo ha perdido todo y no pierden la sonrisa ni tienen rencor. Quizás somos de otra manera”, añadió.

“Intento buscar historias humanas, las que me dan más alegrías”

Precisamente Díaz colocó a Gabilondo como la persona ideal para encargarse de la presidencia de una hipotética República Española, fue otro de los protagonistas de este evento con estudiantes de periodismo en el Ateneo. “No existe ninguna duda de que el periodismo sobrevivirá porque el ciudadano lo demanda en defensa propia”, afirmó.

Évole, por su lado, trató de diagnosticar los problemas a los que se enfrenta el oficio: “Hemos caído en una dinámica que no sé hacia dónde conduce. No gana quien primero da la noticia, sino, quien mejor la cuenta”, dijo, y defendió su elección de temas en sus espacios en laSexta: “Apostar sin dejar de arriesgar. Mantener la esencia huyendo de la comercialidad. Intento buscar historias humanas, que son las que me dan más alegrías, ahí es donde encuentro el periodismo”.