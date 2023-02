Así hace 'magia' Évole en su viaje con Estopa: “Cuento cosas que si preguntara un periodista no respondería”

El pasado miércoles, laSexta presentó David, Jose y Jordi, la película con los Estopa que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada de Lo de Évole a partir de este mismo domingo 12 de febrero. El evento se celebró en Barcelona, para que los protagonistas se sintieran como en casa. Y así fue. A la vez que nos arroparon a todos los presentes y nos transmitieron ese calor que solo se desprende cuando se está entre amigos.

La rueda de prensa se convirtió en una charla llena de complicidad, con cervecita en mano y alejada de los apretados corrillos en los que los periodistas nos peleamos por lanzar la pregunta y los famosos deben aprovechar cualquier hueco para responder algo con sentido. En los majestuosos Aribau Multicines, en la sala reservada para las apuestas independientes, David, Jose y Jordi nos hicieron sentir lo que quieren decir cuando se refieren a que Évole es “uno de ellos” (que no “un dels nostres”, que es muy distinto).

Al juntarse surge “la magia”, decía el presentador para explicar que habitualmente, al poner una cámara delante, casi todo cambia en una conversación. Sin embargo, si algo tienen esos tres chavales que crecieron en Cornellá es que con cámara o sin ella siguen siendo los mismos. “Lo hablamos entre nosotros y decidimos no cortar nada. Si ofendemos a alguien lo sentimos, pero es una charla entre amigos”, aseguraban los Estopa sobre esta curiosa road movie que es “un homenaje a la amistad”.

Una idea que arrancó por casualidad: “Con Jordi quedamos habitualmente para una cenita, o tomar algo. Pero nunca nos había invitado a su programa ni se lo habíamos pedido. Hasta que lo mencionó y nos pareció divertido”, relatan los cantantes a verTele cuando nos apartamos de la multitud.

“Le conocimos siendo guionista de Buenafuente y al emanciparse, cosas de la vida, nos fuimos haciendo amigos. Dios los cría y ellos se juntan”, señalan entre risas, unos artistas amantes de las frases hechas, que nos conquistaron con sus letras: “Se ve que en el programa no había guion, pero nosotros sacamos la conversación de debajo del agua, cambiamos de tema, nos vamos por las ramas… hemos estado como peces en el agua”.

Algo que también confirma el presentador: “No tenía preguntas preparadas, me han preguntado casi más ellos a mí. Y he contado cosas que si un periodista me las preguntara no respondería”. Y es que Lo de Évole no deja de sorprenderle a él mismo: “Cada vez hago temporadas más eclécticas, como dicen en el mundo de la música, pero es que disfruto haciendo eso. Ya hice muchos políticos y ahora si hago uno ya me parece mucho”, nos cuenta ya también alejado del resto de medios.

Temporada con Macarena Olona, Unzué, María del Monte... y plantón de Ayuso

“En esta temporada vamos a entrevistar a Macarena Olona, a Maruja Torres, a Unzué, a María del Monte con una historia de vida muy potente...”, adelanta sobre los protagonistas que veremos, de los que ya habló en El Hormiguero para responder a una pregunta concreta de Pablo Motos por entrevistar a Olona: “¿Te intimida la campaña que te van a hacer desde la izquierda?”.

Y como ocurre siempre, se queda en el aire una invitada deseada: “Este año me ha dado rabia porque tuvimos confirmada a Ayuso y a última hora nos han dicho que no”.

Y tras una rueda de prensa en un lugar emblemático de la ciudad condal, frente a numerosos periodistas, con una cola de espectadores deseosos de ver su nuevo proyecto, tanto Évole como los Estopa acabaron nuestra entrevista con palabras que definen esa esencia de barrio, que por muy lejos que viajen, siempre llevan por bandera:

“Nos han propuesto en ocasiones ser jurado de programas pero nunca hemos aceptado. No nos sentimos cómodos juzgando nadie”, responden dos artistas que marcaron a toda una generación.

Segundos después, Évole nos cuenta: “Yo hubiese querido ser músico, ahora me ha salido esa vena de una manera amateur y lo disfruto mucho”, volviendo a esa juventud y reflexionando sobre lo que la sociedad entiende como éxito: explica que tomó la decisión acertada, pero quizá para él no lo fue tanto.

Y es que mientras la literatura dice que “al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver”, ellos corrigen y responden: “Al lugar donde has sufrido no debieras tratar de volver, si no vuelves donde has sido feliz, ¿qué nos queda?”. Esos son David, Jose y Jordi.