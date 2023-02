'Lo de Évole' mostró los dos ataques de cataplexia que sufrió Jordi durante su película con Estopa

Jordi Évole ya ha contado en varias ocasiones cómo le afecta la cataplexia en su vida diaria, una enfermedad por la que “a veces, cuando te ríes, pierdes la musculatura. Es una derivada de la narcolepsia”. Incluso le ocurrió en directo en su paso por El Intermedio, y como invitado en El Hormiguero en 2021.

Ataques que también sufrió durante la grabación de la road trip con Estopa que emitió este sábado laSexta, como estreno de la nueva temporada de Lo de Évole. Como ellos mismos aseguraron durante la presentación de la película, “no han querido censurar nada” ni de sus conversaciones ni, al parecer, de los dos desmayos del presentador.

El primero fue mientras estaban en un bar de copas y mantenían una conversación distendida. En un momento, Jordi se levantó para ir al baño e hizo una broma de que iba a “mear en morse” - al hilo de tener ya casi 50 años- y él mismo se marchó riendo.

Pero al notar que estaba perdiendo el equilibrio se agarró a la espalda de David y le pidió que le sujetara: “Cógeme, cógeme, cógeme”, decía él pero el cantante se reía sin entender lo que ocurría. En su auxilio corrieron miembros del equipo del programa que le agarraron en el aire antes de que cayera al suelo y los Estopa entonces reaccionaron: “Qué susto me has dado, pensaba que era broma. No me lo puedo creer, Jordi”, lamentaba.

El siguiente ocurrió mientras iban en coche. Cabe recordar, que toda la road trip se grabó con camera car, es decir, que estaban subidos a una grúa con una cámara delante, y ellos no conducían. David conducía, Jose era el copiloto y Jordi se asomaba en mitad de los dos asientos- cual “el del medio de los Muñoz”-.

Durante esa conversación también hubo risas entre ellos, tantas que Jordi acabó apoyándose en el asiento trasero y con la cabeza caída. Momento en el que ambos hermanos volvieron a detectar que se había desmayado: “Le ha dado otro”, decían entre ellos y mirando a los miembros del equipo. Así acababa le entrega especial.