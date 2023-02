Évole presenta su película con Estopa: “Si me muero, pido a laSexta que reponga este programa”

laSexta ha presentado este martes la nueva temporada de Lo de Évole, que se estrenará el próximo domingo, 12 de febrero, con una entrega al estilo 'road movie' con Estopa. Así, el evento - al que ha asistido verTele- se ha celebrado en Barcelona con la presencia de José Antonio Antón - director de contenidos de Atresmedia-, Jordi Évole y los hermanos Muñoz.

En la presentación han dado algunas claves de lo que será “David, José y Jordi”, la primera película de su productora, salida de la “idea más loca” que ha tenido el equipo y que ha acabado haciéndose realidad. Eso sí: para tranquilidad de la DGT (que ya les ha llamado, según han confesado) todo se grabó con una “cámara car en la que el coche va subido a una grúa y no vas conduciendo”, han desvelado sobre la “magia” de la televisión.

Algo que vuelve a demostrar la confianza de la cadena por el formato de Producciones del Barrio del que Antón ha señalado que “es buque insignia desde hace años, fuera y dentro de nuestras fronteras. Es uno de los programas más seguidos porque trae historias que interesan a lo largo del planeta”.

Évole: “Es un homenaje a la amistad”

Durante la presentación, la complicidad entre Évole y los Estopa ha sido incontestable. Y es que la amistad que les une es la que les ha convencido para ponerse al volante de un Ford Escort y grabar la road movie. “Había una anomalía en nuestra relación porque nunca había entrevistado a David y Jose”, ha asegurado el presentador. “Había demasiado confianza”, lo que hacía que no se viera en el papel de entrevistador y por eso le dieron una vuelta: “Al final preferimos trasladar el espíritu de nuestras reuniones. Que fue el auténtico reto porque cuando hay una cámara delante cambias el comportamiento. Pero hubo magia entre nosotros y cuando grabamos la primera secuencia el equipo entero dijo que el tono estaba muy guay, muy natural y así surgió”.

Con su humor habitual, David ha recordado el arranque del proyecto: “No sabía que no había guión, ni programa, ni preguntas... Solo había un coche y los Monegros. Pero nosotros ya somos especialistas en cambiar de tema e ir divagando. Somos tres amigos que nos vamos de viaje para desintoxicarse de la vida”, ha definido.

Mientras que Jose ha detallado algunas vivencias: “Hablamos de cosas superfluas, de cosas más intimas, de otras que no tenemos ni puta idea. Éramos nosotros los que le hacíamos preguntas a Évole”. Algo que le ha provocado la risa al presentador: “He contado cosas que si un periodista me lo preguntara no respondería”.

El presentador se ha mostrado encantado con ese cambio de rol: “He sido muy feliz estos días de grabación. Tendríamos que pagar nosotros por lo que hemos hecho. Ha sido un regalazo en el que una serie de mitos que teníamos como Xavi o Luis Enrique también han querido participar”. Y ha subrayado el objetivo de esta entrega especial: “Es un homenaje a la amistad, pero ejerciéndola, no pregonándola. No hay pretensiones en la película, es una conversación entre amigos que podría tener cualquiera”

Évole: “La entrevista con Pau Donés me cambió la vida”

El presentador y los cantantes también han coincidido en lo esencial del programa y de la vida: “No estamos en un momento feliz de la historia d la humanidad. Llevamos mucha mierda tragada y este programa invita a todo lo contrario. A disfrutar con las cosas pequeñas, las quedadas con amigos, una caña… cualquier grupo de amigos se puede sentir identificado con esto”.

Momento en el que Évole ha hecho una petición a laSexta: “Si me muero, pido que repongan este programa. Ni el del Papa, ni otros: este que es el que quiero transmitir”. Un sentimiento que los Estopa también han compartido: “Nosotros no nos conocíamos de pequeños y eso que vivíamos al lado pero siempre tenemos la impresión de que es uno de los nuestros, uno de tu tribu”.

Para finalizar, el presentador también ha recordado la inolvidable entrega con Pau Donés: “Esa entrevista me cambió la vida. Venía de un año complicado porque cambié de programa, no encontraba lo que realmente quería hacer. Creo que solo tenía claro que quería dejar Salvados porque es una responsabilidad enorme y el programa me llevaba cada vez a otro lado. Y Pau me hizo ver lo que quería hacer, algo más intimista. Me fue bien para dar un giro a una trayectoria que no sabia cómo girar”, ha reflexionado.