Un ex de 'MasterChef' critica al programa por lo ocurrido con Luca: “Va a tener un coste”

La expulsión de Luca tras 22 programas de MasterChef sigue dando que hablar. El participante más polémico y cuestionado de la undécima edición fue este martes el elegido por los jueces para abandonar las cocinas de TVE, provocando una reacción prácticamente unánime entre sus compañeros, el público e incluso exconcursantes de otras temporadas.

Uno de ellos es Pablo, aspirante de MasterChef 3, que a través de sus redes sociales se ha mostrado crítico con la producción del programa por dejar crecer “una bola de nieve” que, a su juicio, ha acabado “petando”.

“La escena tan dantesca de la prueba de eliminación con Luca en MasterChef no es más que el resultado de una bola de nieve que han dejado crecer y ha petado. Es para hacérselo mirar y darle una vuelta al casting”, ha opinado en sus redes sociales.

Se muestra crítico con 'MasterChef' por permitirlo

El exconcursante, en un largo e interesante debate con algunos seguidores del talent culinario, lamenta que “haya quedado demasiado expuesta una evidencia que no debía haber sido tal” [que entrase al programa sin saber cocinar] y critica a MasterChef por haberlo permitido.

“El chico estaba ilusionado por ser el foco mediático y no es culpa suya, culpa de quien lo ha permitido y sobre todo, alargado tanto”, comenta en otro de sus tuits. “El mayor problema creo que es la gente que ha dejado atrás que de verdad le gusta y tenía ilusión”.

Además, Pablo augura que el paso de un perfil como el de Luca “va a tener un coste” para el programa y para el propio TikToker, al que espera que no le provoque consecuencias negativas. “Esperemos que no conlleve a un escrache social hacia Luca. Se critica que haya entrado y no le importa la cocina y además haya aguantado tanto. Y eso no es culpa suya”.

