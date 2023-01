Luján Argüelles conducirá 'Brigada Tech' en TVE, que le impide presentar 'Password'

TVE ya está grabando Brigada Tech, un nuevo programa destinado al prime time de La 1 que tiene a Luján Argüelles al frente también como presentadora, según ha sabido en exclusiva verTele.

Argüelles, que por motivos empresariales externos a la televisión está vinculada con el mundo digital, presentó este formato a la cadena pública, que fue aprobado a finales de noviembre y de cuya producción se encarga Señor Mono, compañía responsable de formatos como Sapo S.A., memorias de un ladrón que tras triunfar en Amazon Prime Video ya se ha emitido en Cuatro, prepara Maribañez también para Mediaset, y realizó Mónica y el sexo y Acoustic Home. Constará de 13 entregas que ya han comenzado sus grabaciones.

Este compromiso adquirido con RTVE es el que ha acabado provocando que Luján Argüelles no pueda presentar Password en Antena 3, después de que saliera a la luz su fichaje hace un par de semanas. Sin embargo, según ha sabido verTele, no ha podido solucionarse el problema que surgía de calendarios de grabación y fechas de emisión. La incompatibilidad que suponía estar en pantalla en ambas cadenas, con la vinculación que supone un formato diario (en el caso de Atresmedia, sin saber aún cuando se emitirá) y la petición de TVE de que fuera ella la que presente el programa (con la exposición por ser de prime time) y no coincidiese en emisión en ambas cadenas, finalmente ha hecho imposible que pueda acometer los dos proyectos. Luján ha tenido que elegir, manteniendo su compromiso con TVE, y como desvelamos en esta otra exclusiva Antena 3 confiará en Cristina Pedroche para Password.

Así es 'Brigada Tech', un programa para fomentar la digitalización

Así las cosas, Luján ha tenido que decir adiós a Password para mantener el compromiso que previamente había adquirido con TVE. De hecho, las grabaciones de este nuevo Brigada Tech ya han comenzado, y según hemos podido saber se trata de un formato de corte divulgativo y social centrado en la digitalización, que coincide con el Año Europeo de las Habilidades, entre ellas las digitales.

En el programa, previsto para ser estrenado la última semana de febrero, Luján recorrerá diferentes pueblos de España junto a tres ancianas para realizar distintas iniciativas y planes relacionadas con la digitalización. En cada una de las 13 entregas de las que constará se instalará un plató en cada pueblo, y el show recibirá a diferentes famosos e influencers, así como vídeos. Detalles que asemejan este programa a otros como Reinas al rescate (Atresplayer Premium), Volando voy (Cuatro) o El paisano (La 1), aunque con un contenido muy diferente.

Brigada Tech fue aprobado por el Consejo de Administración de TVE a finales de noviembre. Durante su desarrollo, a Luján le surgió la oportunidad de volver a conducir Password, el concurso que la catapultó a la fama hace más de una década durante su etapa en Cuatro. Como decimos, la imposibilidad de cuadrar calendarios de grabación y fechas de emisión, con la petición de TVE de que no coincidiese en antena en las dos cadenas, y la vinculación que requiere afrontar un programa diario, ha hecho que se produzca esta decisión.

En los últimos años, Luján Argüelles ha presentado el concurso Divididos (laSexta, 2020), el dating ¿A quién le gusta mi follower? (Netflix, 2022) y ha sido colaboradora de Mejor contigo, el magacín que Ion Aramendi presentó la pasada temporada en La 1.