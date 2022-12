RTVE traerá los Grammy Latinos a España, sacándolos por primera vez de EE.UU.

Desde hace décadas está Eurovisión, desde el año pasado el Benidorm Fest, y en el 2023 RTVE ampliará su apuesta por los eventos musicales en televisión nada menos que con los Grammy Latinos.

Según ha sabido verTele, la corporación pública ultima el acuerdo con Univisión Televisa y con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación para traer a España estos galardones, lo que supondría que por primera vez en sus 24 años de historia se celebren fuera de Estados Unidos.

Los Grammy Latinos 2023 están ya marcados en el calendario en noviembre del año que viene, y este próximo mes de enero servirá para que las tres partes acaben de cerrar el contrato. La propia RTVE se encargará de su producción, junto a Univisión Televisa, y además será la corporación española la que decida qué ciudad los acogerá. Ya ha habido propuestas de distintas ciudades que la cadena pública estará estudiando.

La idea de RTVE es amplificar el eco de estos galardones y convertirlos en una importante cita también televisiva en España. La gala principal de noviembre estará acompañada por toda una semana de eventos que la corporación pública cubrirá y apoyará, pero además realizará una gala temática especial en abril para promocionar su celebración, en la que participarán artistas españoles e invitados.

Todo desembocará en esa gran gala de los Grammy Latinos 2023 de noviembre, que vendrá a demostrar la confianza de RTVE en los eventos musicales asentada con Eurovisión, y tras la buena experiencia que ha supuesto el primer Benidorm Fest, cuya segunda edición ya tiene lista su celebración del 31 de enero al 4 de febrero.

Los Grammy Latinos, en España

Con este acuerdo, RTVE conseguirá traer a España los premios referenciales de la música latina, entendiendo como tal a todas las producciones musicales cantadas en español, portugués o en lenguas, dialectos o expresiones idiomáticas reconocidas en América Latina, España, Portugal y la comunidad latina de Canadá y los Estados Unidos. Como la Academia explica en su web, ella misma y estos galardones tienen como finalidad “promover, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores”.

En la ceremonia de este año 2022, como contó elDiario.es, Rosalía hizo historia al ganar de nuevo el premio al Mejor Álbum del año con su disco Motomami y convertirse así en la primera mujer en recibir dos veces este galardón. La Academia Latina ya había reconocido el trabajo de la catalana en El mal querer hace apenas tres años. Además, se hizo con otros tres premios en las categorías de mejor ingeniería de grabación para un álbum, mejor álbum de música alternativa y mejor diseño de empaque.

El protagonista de la noche fue el uruguayo Jorge Drexler al hacerse con siete gramófonos, entre ellos el de mejor canción y grabación del año por 'Tocarte', tema que comparte con C. Tangana. Bad Bunny, que partía como favorito con diez nominaciones pero no asistió a la gala, conquistó cinco Grammy Latinos. Al menos hasta este año, Movistar Plus+ se había encargado de la retransmisión de los premios en España.