Telecinco ya tiene fecha para cerrar la granja y la final de 'Pesadilla en El Paraíso', y suprime su access

Cuando a mediados de enero verTele adelantó que Telecinco había decidido alargar Pesadilla en El Paraíso 2 para cubrir con él febrero y así dejar vía libre a Supervivientes 2023 en marzo, cambiando su plan inicial de que durase solo 5-6 semanas a las 7-8 definitivas, ya explicamos que una de las dificultades que podría encontrarse el formato sería a nivel técnico. Y es que su localización, la granja-escuela gaditana de Jimena de la Frontera, tenía y tiene compromisos adquiridos desde marzo, por lo que cadena y productora se verían obligados a acelerar el proceso de reacondicionado de sus instalaciones para dejarla como antes del reality.

Ahora, según ha sabido verTele, Mediaset ya tiene el calendario previsto para cerrar la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso, y esta circunstancia es clave para comprender cómo va a emitir sus galas para dar por concluido el reality, con dos fechas claves: la de cierre de la granja, y la de la gala final.

Las obligaciones de la granja-escuela de Jimena de la Frontera harán que la de este jueves sea la última gala con su localización abierta. Entre el viernes y el domingo se cerrará la granja, por lo que el Debate de este domingo será el último, y ya no contará con conexiones con Nagore Robles puesto que la granja habrá sido cerrada. Sólo estará Sandra Barneda en plató.

Por delante quedarán dos galas más: la semifinal el jueves 16, y la final el domingo 19, y para entonces los participantes estarán aislados en un hotel (como ya hizo el formato en su primera edición), y la granja llevará cerrada una semana. Por ese mismo motivo también Telecinco ha suprimido el access del reality que iba a emitirse este miércoles, y adelantará el inicio de la serie Escándalo, relato de una obsesión a las 22:00 horas.

La final del domingo 19 no será la última emisión del formato. También habrá Debate Final, que se grabará previsiblemente el día después de la final (lunes día 20), y que se emitirá en una fecha aún no determinada por Telecinco. Especulando al repasar el calendario, cabría pensar que podría emitirse el jueves 23 o el domingo 26, lo que cerraría definitivamente el reality y daría pie al comienzo de Supervivientes 2023 a la semana siguiente, la primera de marzo. Pero como decimos, esa fecha aún no está decidida.

Así queda el calendario final de 'Pesadilla en El Paraíso 2':

Este miércoles 8: se suprime el espacio de access con Nagore Robles, tras tres semanas ofreciendo este único espacio semanal. El reality se “guarda” así contenido para sus galas, y Telecinco ocupa su franja adelantando el inicio de la serie Escándalo, relato de una obsesión a las 22:00 horas.

Este jueves 9: última gala con la granja abierta, y por lo tanto última con Nagore Robles como copresentadora desde Jimena de la Frontera junto a Carlos Sobera desde el plató.

Entre el viernes 10 y el domingo 12: el reality procede a cerrar su granja, grabando sus últimas imágenes en ella que luego tendrá que racionar para sus emisiones restantes. Sus participantes serán trasladados a un hotel en el que permanecerán aislados, como ya hizo en su primera edición.

Domingo 12: último Debate con Sandra Barneda. La presentadora estará en solitario, puesto que al haberse cerrado ya la granja, no habrá conexiones con Nagore Robles.

Jueves 16: penúltima gala principal con Carlos Sobera, que servirá de “semifinal” a Pesadilla en El Paraíso 2. En ella tendrá que mezclar las imágenes restantes de la granja (cerrada mínimo 4 días antes) seguramente con algunas de la convivencia en el hotel.

Domingo 19: la final del reality. Última gala principal con Carlos Sobera, en la que se nombrará a su ganador o ganadora. Para entonces, la granja llevará cerrada mínimo siete días.

Lunes 20: a priori, se grabará el Debate Final con Sandra Barneda. Será por tanto después del desenlace del reality, conociendo a su ganador o ganadora, y gracias a ello tendrá menos problemas por las imágenes al poder darle más peso al plató y lo que en él suceda.

Pesadilla en El Paraíso 2 arrancó el pasado 8 de enero con 10 participantes, y el abandono de uno de ellos (Pablo Sebastian) hizo que fuese sustituido por María José Galera, que entró en su tercera gala, el 19 de enero.

Sus expulsiones semanales le han conducido hasta este tramo final en el que aún quedan 6 concursantes: Borja Estrada, Tanía Déniz, Silvina Magari, Antonio Montero, Mar López y María José Galera. Este jueves una de las dos nominadas (Mar López y María José Galera) será expulsada, y se quedarán los cinco que afrontarán la semana definitiva con la semifinal y la final del domingo 19.