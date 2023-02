La exhibición del Real Madrid impidió a 'El Hormiguero' entregar su tarjeta: “¿Que qué quiero? ¡Que gane el Madrid!”

Entre el fútbol y el dinero, lo segundo... es lo segundo. Eso vino a decir este martes David, un ciudadano de Burgos, cuando recibió la llamada de El Hormiguero en plena exhibición del Real Madrid en la Champions League. El hombre estaba viendo la goleada merengue ante el Liverpool cuando, de repente, Pablo Motos y Lorena Castell se pusieron en contacto con él para regalarle una tarjeta con 3.000€. Para conseguirlo solo tenía que responder a la pregunta “¿Sabe usted que es lo que quiero?” diciendo “la tarjeta de El Hormiguero”, pero David ni sabía la respuesta ni estaba viendo el programa de Antena 3.

“Ay, ¿no me digas? ¡Qué bajón! Ponme, que estoy monísima. Pon El Hormiguero”, reaccionó a lo segundo la catalana. “Estoy viendo el fútbol (...) Voy con el Madrid. Por lo menos hay que ir con un equipo español”, contestó David. Para entonces el partido ya iba 2-5 a favor de los de Ancelotti, tal y como informó nuestro protagonista, que despertó los aplausos del plató al decir el resultado. Aplausos que se convirtieron en silencio cuando Castell formuló la pregunta de la discordia y David no supo qué responder.

“No me creo que estés viendo el fútbol y no sepas qué es lo que quieres”, lamentó la vigente ganadora de MasterChef Celebrity, que dio así pie a la respuesta de David: “¡Que gane el Madrid!”. “¡Pero cómo vas a querer que gane el Madrid!”, exclamó la 'zapeadora' antes de que Pablo Motos diera por finalizado el juego: “Bueno, [David] acabas de perder 3.000 euros, pero si gana el Madrid vas a estar contento”.

“Estoy haciendo un esfuerzo por no colgar”

La cosa no quedó aquí, porque el partido del Real Madrid también estuvo presente en la siguiente llamada, mucho más tensa que la anterior. Básicamente porque su protagonista, Leticia, no terminaba de creerse que la estaban llamando de El Hormiguero. De ahí que respondiera a todas las preguntas y comentarios de Castell de forma cortante, con monosílabos.

“Está haciendo un esfuerzo por no colgarte, pero no cree que la estemos llamando [de El Hormiguero]”, dedujo Pablo Motos. “Efectivamente, estoy haciendo un esfuerzo por no colgarles”, confirmó Leticia, que al menos explicó el motivo por el que no estaba viendo el programa: “Es que tengo a mis hijos viendo al Madrid, lo siento”.

“Me parece fatal que me hayáis invitado el día que hay fútbol. Esto no me lo hagáis”, bromeó Lorena Castell, que junto a Motos instó a Leticia a que pusiera Antena 3. Leticia lo hizo, y le cambió el humor al comprobar que sí, que la estaban llamando desde El Hormiguero. Sin embargo, ni ella ni sus hijos supieron responder correctamente a la pregunta del premio, así que los 3.000€ volvieron a quedarse sin destinatario. La próxima semana. el programa intentará reglar 6.000€ , pero que no prueben suerte el jueves, que hay un Real Madrid-Barcelona de Copa del Rey.