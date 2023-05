La familia de Mario Biondo intenta paralizar el documental de Netflix tras descubrir quién está detrás

La familia de Mario Biondo está indignada con la serie documental de Netflix que abordará la muerte del joven, ocurrida en mayo de 2013 en circunstancias que les hicieron sospechar. Aunque los investigadores determinaron en un primer momento que el marido de Raquel Sánchez Silva se había quitado la vida involuntariamente, los allegados sostienen que fue asesinado y que la presentadora está implicada en el suceso.

Las claves del truculento caso serán analizadas en una serie documental que está preparando Netflix. Los familiares del italiano accedieron a dar su testimonio, sin embargo, ahora se arrepienten de haberlo hecho.

Se sienten engañados porque supuestamente nadie les dijo que Guillermo Gómez, mánager de Sánchez Silva cuando ocurrió todo, es uno de los productores ejecutivos de la docuserie.

Los abogados de la familia van a enviar un burofax a la plataforma para advertir de las posibles consecuencias legales que acarrearía la emisión de este documental, informa La Vanguardia.

Según este periódico, hay más personas que se sienten engañadas: Óscar Tarruella (perito judicial y agente de Mossos d'Esquadra que firmó un informe policial sobre la muerte de Biondo), y los dos periodistas italianos que aportaron su testimonio.

“Cuando me enteré de que Guillermo Gómez estaba detrás de la realización del documental ¡fue terrible!”, exclama Santina, madre del fallecido.

“Mi marido y yo fuimos entrevistados por separado y al mismo tiempo. Las preguntas que más me molestaron fueron las relacionadas con el juego erótico, esa hipótesis estúpida para explicar la muerte de mi hijo. Siempre me llevaban al mismo tema, tanto que me enfadé y le recordé al que me entrevistaba que el 'juego erótico' no existe en ningún archivo italiano, ni siquiera español, aunque tanto se ha hablado de él en España”, agrega indignada.

Las sospechas fueron en aumento y Óscar Tarruella decidió comprobar quién está detrás de Manguera Films, la productora con la que firmó la cesión de derechos para ser entrevistado. La sorpresa que se llevó fue mayúscula.

Según el Registro Mercantil, esta sociedad creada en octubre de 2022 tiene como coadministrador a Guillermo Gómez, y su socio único es PAR Producciones SL, productora del documental que tiene como único accionista al propio Gómez, siempre según la información publicada por La Vanguardia.

Por su parte, la familia Biondo firmó su entrevista con The Voice Village Producciones, empresa a la que no está directamente ligado Guillermo Gómez.

Ahora, la familia de Biondo quiere paralizar la proyección del documental, informa El Confidencial Digital, por lo que se ha puesto en contacto con Netflix para advertir de estos hechos y no se descarta una denuncia contra la productora por la presunta estafa urdida para ocultar quién está detrás del proyecto.

María Pulido es la directora de la serie documental, que cuenta con un equipo de investigación dirigido por José Ortiz y formado por Andrés Torres, Paula de Soto y Luz Mora, mientras que David Zurdo y Beatriz Iznaola son los guionistas. Guillermo Gómez y Luis Velo ejercen de productores ejecutivos.