Fernando Tejero, Luis Zahera o TheGrefg serán “jueces invitados” de 'Got Talent: All-Stars', que explica su nueva dinámica

Telecinco ha presentado este miércoles Got Talent: All-Stars, la primera versión de campeones del formato que se produce fuera de Estados Unidos. Santi Millán ejercerá de nuevo como maestro de ceremonias, mientras que Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide seguirán formando parte de una mesa del jurado que tendrá un juez invitado en cada gala tras la salida de Dani Martínez del programa. Fernando Tejero será el juez visitante de la primera gala.

Telecinco ya promociona 'Got Talent: All Stars' con Santi Millán y las grandes estrellas del programa

Magos en el top mundial del ilusionismo, artistas que actúan en los mejores auditorios de Las Vegas y acróbatas del Circo del Sol son algunos de los ganadores, finalistas y talentos virales de las diferentes versiones de Got Talent de todo el mundo que subirán al escenario del nuevo programa.

Su talento está fuera de toda duda. Así lo acreditan sus logros y victorias en las versiones de Got Talent en las que han participado por todo el mundo, las millones de visualizaciones en internet y en redes que acumulan sus actuaciones y las brillantes carreras que algunos han ido construyendo hasta convertirse en auténticas estrellas mundiales del espectáculo. Tras triunfar a lo largo y ancho del planeta, los talentos que más indeleble huella han dejado en la estrella de Got Talent se verán de nuevo sobre el escenario de Got Talent: AlI-Stars, una competición que Telecinco estrenará próximamente en horario estelar.

“Los JJOO del talento”

“El casting es excepcional. Todos son ganadores, finalistas o pases de oro (en sus respectivas ediciones)”, ha declarado Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset durante una rueda de prensa a la que ha asistido verTele. “Como dice Risto, son un poco los JJOO del talento”, ha añadido el responsable.

Sobre el nivel de los participantes, Nathalie García, CEO de Fremantle España, ha asegurado que “la cadena nos pidió que fuesen concursantes top, top, top” y que “ha sido difícil cuadrar agendas, porque tenemos gente que hasta tiene espectáculos en Las Vegas”. Además, ha avanzado que, durante la edición, veremos actuaciones “que son antiguas, pero que son virales”. “No nos ha importado traer alguna cosa mítica como guiño a que es viral en España”, ha añadido.

Santi Millán, presentador de Got Talent desde su primera edición en Telecinco, ha afirmado que “el pescado está vendido”: “Es espectacular lo que estamos viendo y haciendo. Tenemos la suerte de reunir de lo bueno, lo mejor”, ha valorado. “El arte tiene una cosa, aunque tú hayas visto el número muchas veces, siempre único. El arte tiene algo, que es emocional. Y esta gente lo transmite como nadie”, ha añadido.

La rotación en el jurado, ¿un casting para el futuro?

Con Santi Millán como veterano y experto maestro de ceremonias del formato y Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide como miembros fijos del jurado, Got Talent: AIl-Stars sentará en la mesa de los jueces a un invitado cada semana que asumirá en solitario la responsabilidad de elegir a uno de los dos clasificados de cada audición. El actor Fernando Tejero será el primero en unirse a la terna de jueces en el programa de estreno. Seguirán el mago Jorge Blass, el actor y humorista Leo Harlem, el actor Carlos Areces, el cantante Dani Fernández, el actor Luis Zahera y el youtuber TheGrefg, que estará en la Gran Final.

Paula Echevarría ha expresado ante los medios lo “muy afortunada” que se siente de formar parte de un formato así. Además, ha tenido unas palabras de cariño para Dani Martínez: “Lo echo mucho de menos, pero es muy divertido tener cada día a alguien nuevo y ver sus reacciones. Son como la yo del año pasado, que era la nueva”, ha señalado.

Una felicidad que comparte Edurne, que destaca que “después de tantas ediciones tener esta edición especial”. Entre otras cosas, la cantante se ha sentido aliviada, ya que “no tenemos tanta responsabilidad de juzgar un sí o no”. “Poder compartir en un escenario de España tanto talento mundial es un privilegio”, ha apuntado.

Risto Mejide, por su parte, ha aseverado que durante las grabaciones de esta especial edición se ha dado cuenta de dos cosas. Por un lado, que “Simon Cowell se está haciendo mayor”. Por otro, que tras 17 años haciendo de jurado en programas, “siempre alguien que dice 'está muy lo que hacéis en este programa, pero en Estados Unidos...' A toda esa gente va dedicada esta edición”. El catalán anticipa que “los españoles dejan el pabellón bien algo en estas Olimpiadas del talento”.

Finalmente, los responsables del programa han aclarado si la rotación en el jurado ha sido un casting para las futuras ediciones del formato: “No, no es un casting”, ha asegurado Nathalie García. “En el caso de TheGrefg, nos hace mucha ilusión que alguien como él esté en Got Talent. Y es bueno en un formato como este. A lo mejor la gente que le sigue no ve la tele, pero si se acercan a vernos...”, ha valorado positivamente la directiva. “Hemos intentado traer gente de diferentes artes. Nos permite contar con diferentes visiones del arte”, ha señalado Jaime Guerra.

Así será la mecánica de 'Got Talent: AlI-Stars'

Got Talent: AlI-Stars se desarrolla a lo largo de seis programas de audiciones y una Gran Final que se celebrará en un plató de 1.400 metros cuadrados, recreando un monumental teatro con platea, patio de butacas elevado y modernos palcos.

Cada audición contará con 12 actuaciones de diferentes disciplinas artísticas, todas ellas con una puesta en escena de primer nivel, pero solo dos de ellas conseguirán pasar directamente a la final: una de ellas por Pase de Oro del juez invitado y la otra elegida por uno de los jueces entre las tres más votadas por el público del plató. En cada audición esta importante decisión recaerá sobre uno de ellos.

De esta manera, en la Gran Final competirán 12 artistas. El jurado emitirá sus valoraciones, pero será solo el público del plató quien determine con sus votos la identidad del ganador.

En la primera audición, participarán los siguientes concursantes: Eric Chien (Taiwán, magia), Duo Rings (Argentina, danza acrobática), Fakir Testa (España, faquir de cuchillos y fuego), Ramadhani Brothers (Tanzania, acrobacias), Natasha Korotkina (Ucrania, danza), James & Dylan Piper (Reino Unido, magia y mentalismo), Tape Face (Nueva Zelanda, comedia y mímíca), Boogie Storm (Reino Unido, danza), Uzeyer Novruzov (Rusia, acrobacias), Tom Ball (Reino Unido, cantante), Revelation Avenue (Reino Unido, coro góspel) y Ember Trio (Reino Unido, música).