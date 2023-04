'Fiesta' anuncia que Anabel Pantoja tendrá su propio programa en Mediaset y muestra las primeras imágenes

Emma García y los colaboradores de Fiesta debatieron este sábado sobre la relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira después de que el esgrimista haya concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre los motivos de su ruptura con la tertuliana de Telecinco.

Emma García cortó una agria bronca en 'Fiesta' por el polémico caso de Ana Obregón: "¡Cuidado con lo que decís!"

Más

En ese momento, Aurelio Manzano, uno de los colaboradores, sorprendió a todos al anunciar que la sobrina de la tonadillera tendrá su propio programa en Mediaset. “Aún no puedo decir dónde o cuando va a salir, pero ya se han hecho las primeras grabaciones de un programa donde Anabel Pantoja va a ser la protagonista”, empezó diciendo.

Así serán 'Los viajes de Anabel'

Manzano explicó que se tratará de un formato al más puro estilo Planeta Calleja, con famosos, viajes y entrevistas: “Es un programa donde Anabel va a viajar por algunas ciudades, incluso países, haciendo entrevistas a celebridades y a amigos”, ha revelado el periodista, al que apoyaron alguno de sus compañeros.

La cosa no quedó ahí y Emma García anunció que tenían en su poder las primeras imágenes de este nuevo programa que lanzará Mediaset. Eso sí, no especificaron si se trataba de un nuevo formato para Cuatro o Telecinco, o un nuevo espacio que acabará viéndose a través de MiTele Plus, la plataforma de pago del grupo de Fuencarral.

En la breve pieza lanzada por Fiesta, se desveló que el título de este nuevo proyecto será Los viajes de Anabel. En las imágenes, se pudo ver a la influencer realizando actividades en diferentes destinos, algunos de ellos en Canarias, región en la que la sevillana reside desde hace unos años. Manzano, ni ninguno de sus compañeros, dieron más detalles sobre cuándo y dónde podremos ver este formato, ni los famosos a los que entrevistará la andaluza.