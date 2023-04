Fuerte bronca de Aurelio Manzano e Iván Reboso en 'Fiesta': “¡No me hables con el dedito!”

Aurelio Manzano e Iván Reboso vivieron un momento de máxima tensión en Fiesta durante la emisión de este sábado 29 de abril. Sus discrepancias sobre la personalidad de Asraf dieron lugar a un amargo debate en el que tuvo que intervenir la presentadora del magacín, Emma García.

A Manzano le molestó que su compañero estuviera cargando las tintas contra Asraf sin conocerlo a fondo y utilizando “siempre” el mismo argumento: “¡Pero si lo has visto dos veces en tu vida!”, soltó indignado.

Entonces, el periodista hizo pública una anécdota que Reboso le había contado en privado referente al comportamiento de Asraf en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Según Reboso, presente en la ceremonia, el novio de Isa Pantoja no quiso relacionarse con la familia de ella.

Que se desvelara esta información delante de las cámaras no le hizo ninguna gracia al tertuliano. “No me parece justa esta actitud que estás teniendo. ¡Qué golpe tan bajo! Yo eso no lo he dicho aquí, lo he contado en privado. Tienes más cara que espalda. Estás diciendo en un plató, en público, lo que yo digo por detrás”, se quejó Reboso.

“Relaja la actitud tú conmigo, que eres tú el que me ha atacado a mí”

Manzano se disculpó por haber aireado este asunto pero le exigió que argumentara por qué opinaba así de Asraf. Dicho esto, el redactor de Fiesta le quitó toda la autoridad que se estaba atribuyendo: “Lo haré cuando yo lo crea conveniente y me diga la presentadora”.

Después, la bronca fue a más cuando Reboso, haciendo aspavientos, defendió que puede hablar con suficiente autoridad sobre el concursante.

“No me hables con el dedito”, le advirtió Manzano. “¡Saco el dedo y si quiero saco los dos!”, le espetó su compañero visiblemente enfadado. “¿Y esa actitud, Aurelio? Relaja la actitud tú conmigo, que eres tú el que me ha atacado a mí por exponer mi opinión”, le recordó.

El debate continuó en tensión durante unos segundos más hasta que Emma García pidió a los tertulianos que dejaran de chillar y recriminó a Aurelio Manzano que estuviera pidiendo ese tipo de explicaciones a Reboso.