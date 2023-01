'Fiesta' jugó con su audiencia al anunciar a “Shakira” y presentar a Shakira Martínez

Fiesta decidió este domingo emplear la estrategia de anunciar que recibirían en plató la visita de Shakira. Un hecho que coincide con una de las polémicas del momento tras la última canción de la colombiana con Bizarrap, y que se utilizó para mantener a la audiencia expectante. Sin embargo, resultó que la invitada no era la famosa estrella internacional, sino Shakira Martínez.

Alejandra Rubio se hartó de un tema en 'Fiesta' y acabó fuera de plató: "Se ha ido tocada"

Más

Emma García fue la encargada de promocionar en el programa que durante la tarde recibirían la visita de Shakira. Sin embargo, llegado el momento, la sorpresa se desveló. “Nuestra siguiente invitada comparte muchas cosas con Shakira”, anunció la presentadora, dejando ver que la invitada no iba a ser lo esperado, y coincidiendo que el programa había tratado justo antes la relación entre el futbolista y la cantante colombiana.

“A gracia, arte y salero no hay quien gane a Shakira...Martínez, adelante”, invitó a pasar Emma García a la cantante jugando con la pausa entre el nombre y el apellido. La cantante alicantina ha recibido el premio Odeón 2022 en la categoría de mejor artista revelación flamenca, lo que le mereció su entrevista en Fiesta que jugó con su nombre para crear expectativas.

Quejas de la audiencia por la estrategia de 'Fiesta': “Publicidad engañosa”

Shakira Martínez relató cómo algunos seguidores de Piqué la confunden en redes sociales y le hacen llegar mensajes en contra de las críticas hacia el futbolista, y que el origen de su nombre proviene de la cantante internacional, que le gustaba mucho a sus padres. Todo ello lo desveló en una corta entrevista que no profundizó en sus logros, y que fue destinada mayoritariamente al juego de comparaciones con la estrella internacional.

Tras ello, la cantante interpretó Esta cobardía, versión de la canción que popularizaron Chiquetete o Julio Iglesias, entre otros. Además de ofrecer a los colaboradores, bajo petición, el estribillo a capela de Hoy tengo ganas de ti.

La jugada de Fiesta con el anuncio de la invitada no gustó a su audiencia, que no dudó en criticar la acción del programa por redes sociales. Sin embargo, no es la primera vez que un formato de Telecinco aprovecha la polémica entre Shakira y Piqué para anunciar la invitación al plató de la colombiana. Por ejemplo, Ya es mediodía lo hizo anteriormente para después dar paso a una imitación de la cantante.

#FiestaT5 Tomadura de pelo así quieren subir audiencia, toda la tarde anunciando la visita de SHAKIRA en plató y presentan a una chica con mismo nombre, eso no es serio el público y la artista famosa mundialmente llamada SHAKIRA merecemos respeto exceden la publicidad engañosa — Doris (@Dorisfanny) 29 de enero de 2023

#FiestaT5 marcándose un clickbait con Shakira hoy en el plató 😂😂😂 — Zuzy (@gata_bronx) 29 de enero de 2023

De verdad que el presupuesto de invitados no les da para más que para llevar a una que se llama Shakira,para hacer una versión en bachata de otra cancion? @fiestatelecinco#FiestaT5 pic.twitter.com/z4P44dBNyO — Nerea (@NEREAG1982) 29 de enero de 2023