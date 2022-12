'Fiesta' llama a un experto en sectas por la mujer de Jorge Pérez, y señala a Paz Padilla y Anne Igartiburu

Fiesta dio este domingo 4 de diciembre un nuevo giro al 'culebrón' de Jorge Pérez poniendo el foco en Alicia Peña, la todavía esposa del ganador de Supervivientes 2020. Y es que después de una semana en la que tanto el Guardia Civil como Alba Carrillo han copado la actualidad de Telecinco, el magacín quiso prestar atención al tercer vértice de este triángulo 'made in' Mediaset.

En su emisión dominical, el programa analizó el trabajo de Alicia como coach motivacional y los mensajes que esta comparte en sus redes sociales con sus 150.000 seguidores. Una investigación surgida a raíz de un tuit que ponía en duda esta labor profesional y que señalaba a Laín García Calvo como impulsor de la doctrina que estaría promoviendo la mujer de Jorge.

“El mentor de Alicia, ¿en una secta?”, rotuló Fiesta, que recopiló algunos de los mensajes de Alicia Peña en redes sociales y señaló que García Calvo “está en esa delgada línea entre una doctrina de positivismo y lo que se conoce como el sectarismo”. Y para ahondar en este asunto, el periodista de Telecinco José Ángel Leiras contactó con el teólogo y experto en “nuevas corrientes” Luis Santamaría. O como le llamaron desde el programa, “un experto en sectas” que explicó cómo son este tipo de mensajes y cuáles son los peligros de promoverlos.

“Nos venden la idea de que estamos viviendo con creencias limitantes y los mentores son los gurús que nos ayudarán a descubrirlas y erradicarlas para lograr desde el interior un crecimiento personal. Siguiéndoles a ellos, podremos solucionar nuestros problemas y ser felices. El peligro está en que en la base tienen ese pensamiento positivo o ”mágico“, lo que ellos llaman la 'ley de atracción' de que si piensas cosas buenas, atraes cosas buenas”.

Las menciones a Paz Padilla y Anne Igartiburu

En esa línea, Santamaría aseguró que “conozco muchas víctimas de todo esto que son personas que sin estar en una secta, por seguir a estos gurús o maestros espirituales acaban hundiéndose del todo. No solo Alicia Peña, de la que habláis tanto estos días, sino colegas vuestros como Paz Padilla y Anne Igartiburu... Lo que escriben y lo que enseñan acaba machacando y culpabilizando a la gente que lo está pasando mal. Hay que revisarlo un poco y ser conscientes porque no todo vale a cambio de dinero y de audiencia. No vale acabar con el ánimo de las personas que están sufriendo. Os lo digo con todo el cariño, pero esta gente llega a ser muy popular, tienen mucha labia y se presentan como los que han logrado despertar y nos pueden despertar a los demás”.

En ese momento, y dada la referencia a otras presentadoras, Emma García tomó la palabra. “Perdona. Es que ha hablado de compañeras como Paz Padilla y Anne Igartiburu, que yo lo que he visto de ellas es que les ha ido bien una filosofía de vida pero no sé hasta qué punto... No sé, es que ha sonado un poco peligroso por parte de ellas, y yo creo que ellas no hacen daño a nadie creyendo en lo que creen, ¿no?”, preguntó.

En respuesta a la presentadora de Fiesta, el experto explicó que “hay que ver los extremos a los que puede llegar ese pensamiento y lo que dicen en sus libros y en sus conferencias. Yo cuando digo estas cosas he leído muchísimas páginas y he escuchado muchas horas de sus discursos, y al final están diciendo eso: si piensas en lo positivo, atraes lo positivo. Es decir, si no te curas de tu enfermedad incurable es porque en el fondo se lo estás pidiendo al universo. Y si cambias esos patrones y creencias podrás lograr mágicamente que te cures. Esto es peligrosísimo, y como digo conozco a muchas personas machacadas por este tipo de pensamiento”. “Entiendo, entiendo lo que has querido decir. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros”, concluyó Emma, dando por finalizada la conexión.