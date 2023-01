'Fiesta' recriminó a Ana María Aldón por no darles la exclusiva: “Esto parece un juicio”

Ana María Aldón sigue siendo la gran apuesta de Telecinco para sus magacines de tarde en el fin de semana. Lo fue en Viva la vida (con la productora Cuarzo), se mantuvo en Ya es verano (ya con Unicorn Content), y lo sigue siendo en Fiesta (con la misma productora).

Precisamente por llevar ya tanto tiempo como protagonista en la cadena de Mediaset, al programa presentado por Emma García no le gustó que su colaboradora no les comentase que había firmado su divorcio con Ortega Cano, noticia que fue desvelada por Paloma García Pelayo en El programa de AR, de la misma productora Unicorn Content.

Así que este domingo, Fiesta volvió a darle protagonismo a Aldón, pero para recriminarla y aleccionarla por no haber contado la exclusiva ella misma en el programa que le paga. Los colaboradores, sus compañeros, se enfrentaron a ella acusándola de no ser leal, mientras Aldón se defendía asegurando que firmaron el divorcio “hace ya diez días”, pero que ni tan siquiera se lo había dicho a su familia, felicitando con ironía a Paloma García Pelayo por saberlo e incidiendo en que ella no había filtrado nada.

Sus explicaciones no convencieron al resto de colaboradores. Beatriz Cortázar la acusó de no “remar a favor del programa”, y Emma García ejerció de portavoz de la dirección del programa para decirle que les habría gustado enterarse por ella: “Podrías habérnoslo contado con naturalidad. 'Mira Emma, me he divorciado pero prefiero no hablarlo'”, dijo la presentadora.

Acorralada por sus compañeros, Ana María Aldón se quejó de que “esto parece un juicio”, sin que el resto se inmutasen, y repitió: “No he ganado nunca dinero vendiendo información a espaldas de nada. Cuando he dado una entrevista la he dado dando la cara. Me han acusado de haber dado información, pero no lo he hecho nunca”.