'First Dates' pilla la mentira de un soltero a su cita: “Me lo he inventado un poco”

First Dates vivió este martes 17 un cómico momento en la cita a ciegas entre Héctor y Noelia. El joven acudió con tantos nervios al dating show de Cuatro que acabó incluso inventándose sobre la marcha las respuestas que le daba a su compañera de cena.

“Perdóname, que estoy un poco nervioso”, le advertía a Noelia, “una persona súper extrovertida” capaz de reírse “hasta de la que hora que es”. Su actitud chocaba con la confianza que dejaba clara en la entrevista previa. El riojano, que decía ser comparado con Clint Eastwood, se preciaba de su labia y añadía sin rubor: “En la puta vida una mujer se ha quejado conmigo en la cama”.

“Una cosa que me gusta mucho es... La psicología”

Lejos de relajarse, Héctor seguía igual de tenso durante la cena. El mejor ejemplo de ello llegó cuando ella le pidió que le hablara de él y de sus gustos: “¿Qué te llama a ti la atención? Algo que busques en internet o de lo que leas porque te interese ese tema”. “Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es... La psicología”, respondió él. “¡Toma ya! A mí también”, exclamó ella. “¿Sí?”, se sorprendió él incluso animándose a chocar la mano con ella.

Para ella, ese interés en común era “súper importante”. De hecho, el tema daba de qué hablar: “Soy igual que tú. Me encanta cómo funciona la mente”, aseguraba él. E iba a más, cuando ella le explicaba que el primer libro que se compró en su vida era sobre psicología. “Yo igual, me estás dejando...”.

“No sabía qué decir”

Sin embargo, en la entrevista posterior, cuando se le preguntaba por el libro en cuestión a Héctor, este revelaba el engaño: “Ahí me jodes, tío, porque... Esto me lo he inventado un poco. Ahí me vas a joder”. Cuando el redactor del programa le pedía que concretase, el pretendiente reconocía que se trataba de “lo de la psicología”. “Sinceramente, lo de la psicología me lo he inventado porque no sabía qué decir”.

Pese al invento, lo cierto es que una y otro congeniaron a primera vista. Así, Noelia acabó concediendo una segunda cita a Héctor, que hizo lo propio. “Está muy nervioso. Me gustaría conocerlo más para ver si esos nervios se le van y puedo conocer al verdadero”, dijo ella. Está por ver si encontraron, de verdad, otros gustos en común.