Flo se emociona al hablar de su madre, que murió antes del estreno de su edición de 'MasterChef': “Nunca me pudo ver”

Como no podía ser de otra manera, la final de MasterChef Navidad tuvo risas, tensión y emoción, mucha emoción. Sobre todo en la última prueba, en la que Anabel Alonso y La Terremoto de Alcorcón se jugaron el triunfo final. La victoria acabó cayendo del lado de la primera, que alzó el trofeo de ganadora tras convencer al jurado con 'Biografía', un menú de elaboración propia que Anabel Alonso diseñó y realizó como un homenaje a su propia familia.

CRÓNICA | Anabel Alonso gana 'MasterChef Navidad' tras una final que incendió las cocinas y durmió a Boris Izaguirre

Más

De hecho, el postre llevaba por nombre 'Las mujeres de mi vida' y estaba inspirado en Argentina, el país natal de su esposa y su madre, a la que recordó con mucho cariño. Así lo comprobó Jordi Cruz, que le preguntó qué le diría si la tuviera delante. “Que soy muy feliz, que he conseguido más de lo que pensaba y que, fíjate, que además la cocina no se me da tan mal. Y eso que ella que no daba un duro por mí. Yo tampoco”, aseguró la actriz.

El recuerdo hacia su madre hizo que uno de sus compañeros de programa, Florentino Fernández, también se acordara de la suya. Tanto, que se sinceró como nunca para contar a Mario Vaquerizo una historia muy personal relacionada con ella.

“Yo cuando grabé mi edición de MasterChef... Mi madre nunca ha tenido sentido del humor. A mí siempre me decía: ”Estás haciendo el tonto siempre. A ver si un día haces un programa serio“. Y cuando hice este terminamos la grabación el 2 de agosto. Yo no podía decirle nada, pero pensaba: ”Jo, ya verás cuando me vea en septiembre. Me va a ver serio, bien vestido y sin que me caigan tartas en la cara ni nada“. Falleció el 10 de agosto de ese mismo año. Y dije: ”Jo, nunca me pudo ver“”, contó el cómico visiblemente emocionado.

“Ella te ve”, respondió Mario Vaquerizo, que también dijo haberse “emocionado” con esta historia tan íntima. “Claro. Cuando pasas un momento bonito en la vida te acuerdas de tu gente, a la que quieres. Y a mí me gustaría en muchísimas ocasiones que estuviera mi gente aquí conmigo siendo igual de feliz que yo. Es que no me digas qué felicidad, cocinar en MasterChef con los chefs ahí. Esto es lo más. ¿Cuándo nos vamos a ver en otra? Jamás”, contestó Flo, que antes de participar en MasterChef Navidad fue finalista de MasterChef Celebrity 5, donde perdió en la prueba final contra Raquel Meroño.