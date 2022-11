Florentino Fernández desvela por qué rechazó 100 millones de Telecinco, y su futuro en 'MasterChef' y 'El Desafío'

Nuria Roca aprovechó este domingo la visita de Florentino Fernández a La Roca para hacerle una pregunta que nunca antes se había atrevido a lanzar, y que ha terminado generando un titular de lo más llamativo: el cómico rechazó un contrato de 100 millones de pesetas de Telecinco, cuando apenas llevaba seis meses trabajando en televisión.

“Tengo muchas ganas de preguntarte esto, que nunca te lo he preguntado y mira que hemos trabajado juntos... ¿es verdad que llegaste a rechazar en su momento un contrato de más de 100 millones de las antiguas pesetas?”, preguntó la presentadora de laSexta a su invitado de la tarde, sin muchos rodeos. Flo asintió tímidamente con la cabeza: “No puedo ser contundente porque la gente va a decir, ¿pero estás tonto?”, dijo entre risas.

El motivo de de este rechazo lo explicó en detalle, empezando por poner contexto a la situación: “Fue en el año 97 y llevaba seis meses en la tele”. Concretamente trabajaba realizando imitaciones en Esta noche cruzamos el Mississippi, el recordado late show de Pepe Navarro que fue cancelado ese mismo verano en Telecinco, y que posteriormente saltó a Antena 3 como La sonrisa del pelícano.

“Me ofrecieron 100 millones en nueve meses”

“Subió al despacho un directivo y me dijo que me quedara con Telecinco. Le dije que yo estaba con Pepe Navarro, y me dijo que él no iba a estar más allí y me querían hacer una oferta”. “Yo ganaba 380.000 pelas en nómina al mes con Pepe Navarro, que hoy en día serían 2.000 euros por hacer el gilipollas, pero tenía 23 años y venía de ser vigilante jurado y ganar 500 euros”, explicó.

“Empezaron ofreciéndome 6.000 euros al mes, y fueron subiendo hasta los 100 millones de pesetas en los nueve meses que tiene una temporada, y que serían 600.000 euros. Equivaldría a unos 50.000 euros al mes”, reveló sobre una negociación que le pilló como un novato en la industria.

“Me asusté mucho, me fui a mi casa a mi pueblo y se lo comenté a mis padres. Mi padre, conductor de autobuses, al principio se quedó flipando porque él ganaba una mierda, pero me dijo que preguntase qué es lo que iba a hacer”, relató Fernández. Entonces fue a preguntar a la persona que le hizo la oferta, y su respuesta no fue del todo convincente, ya que le dijo que no sabían a qué programa iba a ir, sino que ya lo verían: “A lo mejor con María Teresa Campos haciendo el bobo”.

El cómico volvió a su casa y se lo comentó a su madre, que solo le dijo una frase: “El dinero está muy bien, pero en grandes cantidades es cáncer”. “Entendí que eso era que no lo cogiera, así que llegué al señor directivo y lo rechacé. Justo Pepe se debió enterar de que me hicieron la oferta y me hizo otra: me ofreció un millón de pesetas al mes y me dijo que me quedaba con él para el año siguiente. Lo firmé sin pensar y me pagó los nueves millones de pesetas, con los que me compré un descapotable”, contó Flo.

Pero Florentino no solo habló del pasado, sino también de su presente y su futuro profesional. Acudió al programa de laSexta para promocionar la película A todo tren 2, pero acabó revelando en exclusiva su regreso a MasterChef como concursante, ante las bromas en plató.

“Tengo que daros otra noticia en exclusiva, aunque creo que no la puedo decir porque no ha sido la rueda de prensa todavía, pero lo digo”, comenzó diciendo el cómico. “Participo de concursante en otra edición especial de MasterChef que empieza a emitirse ya en diciembre en TVE. Han hecho una edición especial que hay un elenco de nueve famositos”, confirmó.

Esa edición especial fue aprobada por el Consejo de Administración el pasado verano, cuando se hizo público que sustituiría a la clásica edición de niños reuniendo a un mix de exparticipantes de las versiones Celebrity y Junior. Ahora sabemos que Flo, que fue finalista en 2020, será uno de los elegidos para participar.

“A ti te han llamado, pero a Gonzalo Miró no”, comentó Nuria Roca, buscando 'picar' a su colaborador y también exconcursante del talent culinario. “Me están escribiendo los consejeros de Atresmedia que si puedes seguir hablando de esto un ratito más”, comentó irónico Miró por la promoción que estaban haciendo a otra cadena. “Que si puedes hablar de Telecinco también”, se escuchó en plató.

Flo, con tono amable, opinó: “Yo vengo sin cobrar y soy artista. Puedo hablar si tengo MasterChef o si tengo algo en Mediaset, aunque no tengo nada”. “Pero en Antena 3 sí tienes El Desafío”, aportó Juan del Val, por promocionar su presencia en un proyecto de la casa... que tampoco es oficial. “¿No se puede decir?”, preguntó extrañado.