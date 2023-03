Las Flos Mariae tomarán acciones legales contra el programa 'Focus', de Cuatro, por “mentir” sobre ellas en un reportaje

Focus solo ha necesitado una entrega para recibir su primera amenaza legal. El nuevo programa de Cuatro comenzó sus emisiones el pasado lunes ofreciendo hasta cuatro reportajes diferentes, entre ellos, uno sobre el 'fenómeno' de Flos Mariae. Pues bien, tres integrantes del extinto grupo musical cristiano han emitido ahora un comunicado denunciando que “Focus miente” y que, como consecuencia de ello, tomarán las acciones legales que consideren oportunas.

'Focus' se estrenó en Cuatro con expectación por las Flos Mariae y división de opiniones en las redes

Las denunciantes son Montse, Patricia y Flor, tres de las hermanas Bellido Durán, que tras la disolución de Flos Mariae decidieron formar su propio grupo: Mariah's Pop, a través del cual han hecho pública su queja. “Mariah’s Pop tomará acciones legales contra Focus y las personas que nos han difamado y han mentido sobre nuestra vida”, dice la nota publicada en su web, que concluye: “Siempre adelante con la fe. ¡Arriba y hacia el Cielo!”.

'Focus' localizó a las hermanas en Castilla-La Mancha

Focus, producido por La Fábrica de la Tele (Sálvame), repasó durante su reportaje la historia de Flos Mariae, que se volvió viral a principios de la pasada década con sus canciones de temática religiosa. El grupo nació en 2012, tras pedir a la Virgen María que su madre se recuperase del cáncer que padecía. Ella falleció tres años después, pero las siete hermanas Bellido Durán -a Montse, Patricia y Flor hay que sumar a Alba, María, Estel y Victoria- siguieron adelante como formación musical durante seis años más, acumulando millones de visualizaciones.

Focus se propuso descubrir la verdadera historia de este peculiar grupo impulsado por su madre, María, que aseguraba que hablaba directamente con Dios. El programa tuvo acceso a los escritos de esas supuestas conversaciones de la 'matriarca', donde descubrió que las chicas podrían no haber sido escolarizadas. Las investigaciones de Cuatro también indagaron en el gran cisma de la familia, que se exteriorizó con la disolución de la formación y la creación de dos bandas nuevas entre las que se dividieron las hermanas: 4HBD y la mencionada Mariah's Pop.

Fue un vídeo publicado por la más pequeña de los 16 hermanos, Alba, la que provocó una reacción inimaginable. Bajo el alias de 'Los otros hermanos Bellido Durán', sus supuestos hermanos reprocharon a las siete que hiciesen creer que la suya era una familia modelo, y apuntaron a un maltrato físico y psicológico dentro del hogar. “No sería el primer caso de una familia que empieza así y se acaba convirtiendo en una secta, incluso dejan de ir a misa y su líder se convierte en el único que tiene contacto con Dios. Hay casos, incluso, que han acabado en suicidios colectivos. Vigilad en qué os convertís”, escribieron entonces.

Ocho años después de todo aquello, Focus localizó a las hermanas en un pueblo de Castilla La-Mancha, donde viven recluidas en casa. El formato también habló con sus otros hermanos, que aseguran que su único objetivo es “provocar una reacción en sus hermanas”. Quieren su felicidad, que se abran al mundo y que recuperen el contacto con la sociedad y con ellos.

Buenafuente y Los Javis ya estuvieron en la diana de Flos Mariae

El programa de reportajes se estrenó con un dato óptimo para el canal de Mediaset e, incluso, cierta repercusión en redes sociales, pues el nombre de Flos Mariae fue trending topic durante la emisión. Sin embargo, el bloque dedicado al grupo cristiano generó división de opiniones, pues hubo espectadores que elogiaron el trabajo de investigación llevado a cabo y quienes, por el contrario, lamentaron que Focus se quedase “corto” y no aportase información nueva respecto a la banda religiosa.

Esta no es la primera vez que las Flos Mariae -o al menos varias de sus integrantes- muestran su malestar con la televisión. En 2014, cuando saltaron a la fama, emitieron un comunicado contra Andreu Buenafuente después de que el showman y sus colaboradores de En el aire (laSexta) parodiaran al grupo. “Si no les gusta que hablemos de sus vídeos, quítenlos”, respondió el cómico.

Y hace solo unos meses, en septiembre, dijeron que van a estar muy atentas a La Mesías, la serie que preparan Los Javis para Movistar Plus+ y que toma al grupo como fuente de inspiración. “Nos reservamos el derecho a tomar acciones legales en el caso de que mediante la serie La Mesías se cometa un delito de injurias contra nuestro derecho al honor. No damos consentimiento para que se nos vincule con esta serie, la productora no nos ha contactado ni solicitado permiso para nada”, dijeron entonces. Ahora, medio año después, apuntan a Focus.