Patiño intentó “proteger” la exclusiva de Matamoros, pero el 'Deluxe' mostró la polémica foto de Tom Brusse

Sálvame Deluxe estuvo este viernes muy pendiente de la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, en la que estaban invitados muchos de los tertulianos del programa. Se les había pedido que no difundieran imágenes del enlace para preservar la exclusiva que tenían firmada con la revista Lecturas, pero hubo alguien que incumplió el deseo de la pareja.

Mientras se celebraba el convite en el lujoso hotel Ritz de Madrid, Tom Brusse publicó en Instagram una fotografía en la que posaba junto a los novios, haciendo público así el secreto mejor guardado de la noche: el segundo vestido de novia que lució Marta López. La borró inmediatamente, pero nadie pudo contener su propagación a través de las redes sociales.

Pasada la medianoche, la polémica instantánea se mostró en el Deluxe. Consciente del perjuicio económico que podrían sufrir los novios por la difusión de la fotografía, la presentadora del programa no parecía muy dispuesta a compartirla con la audiencia, pero las órdenes eran claras: había que enseñarla.

“Ha llegado el momento, ¿nos la jugamos? No podemos protegerlo, ¿no?”, preguntó María Patiño, tratando de interceder por su compañero. Instantes después, la imagen se proyectó en el plató.

Todos coincidieron en que el 'patinazo' de Tom Brusse restaba valor a la exclusiva de la boda, pues la fotografía ya estaba en todas las cabeceras de la competencia, pero dejaron claro que el reportaje fotográfico de Lecturas era suficientemente amplio y exclusivo.

El exconcursante de La isla de las tentaciones se negó a intervenir en directo en el Deluxe para explicar por qué había hecho esta publicación en su Instagram. Según Nuria Marín, se encontraba “desolado y preocupado por las consecuencias”.

“Él sabía que había habido una exclusiva en una revista y pensada que esto ya se había visto. Ha subido la fotografía porque, según me ha dicho, se veía guapo (…) Cuando Rafa Mora la ha visto le ha dicho que no podía publicarla, así que inmediatamente la ha quitado y se ha ido a hablar con Kiko Matamoros, que le ha tranquilizado diciéndole que no se preocupase. Pero está preocupado por las consecuencias”, relató la presentadora de Socialité desde el hotel Ritz.