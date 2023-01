Fran González cuenta qué hizo con el dinero del bote de 'Pasapalabra': “No me cambió mucho la vida”

Acaban de cumplirse cuatro años desde que Fran González ascendiese al olimpo de Pasapalabra. El asturiano cerró una trayectoria de 168 programas llevándose los 1.542.000 euros acumulados de bote en el concurso un martes 22 de enero en Telecinco. Pasado ese tiempo, el joven ha explicado ahora cómo ha gestionado ese gran premio en todo este tiempo.

“Aunque suene a tópico, no me cambió mucho la vida el dinero del premio”, afirma el exconcursante a El Español. En esta conversación explica que decidió dedicar buena parte del montante a su formación académica, así como a garantizarse su futuro y el de su familia.

Invirtió el dinero en su educación y su familia: “Ganamos todos”

En concreto, destinó comprarse dos casas, siendo una de las dos la que es su residencia actual, y un coche; y también en invertir en la empresa de su familia, dedicada a la instalación de placas solares. Así, considera, “ganamos todos”, refiriéndose a lo que supuso el bote no a nivel individual sino a su familia al completo. De hecho, cuenta que repartió parte de la cantidad entre sus hermanos. “Les di dinero para que pudiera mejorar su calidad de vida en general, y además también anulamos la hipoteca que estaban pagando mis padres”.

Aún así, queda “un buen pellizco” en sus arcas “para futuras necesidades, viajes, estudios...”, resalta. Precisamente en su formación ha sido otro destino del dinero. Estudió un Máster de Oncología y Biomedicina en la Universidad de Oviedo, y en los últimos tiempos se ha estado preparando para hacer el BIR (Biólogo Interno Residente). “Si no consigo plaza, creo que voy a dedicarme a actividades de Cooperación Internacional porque tengo la intención de hacer un par de voluntariados y ayudar a la gente que lo necesita, algo muy necesario”, ha detallado.

Cuenta cómo vivió su ausencia temporal del concurso

Que la familia era muy importante para Fran quedó de relieve cuando abrió un paréntesis en su participación en el concurso. Entonces llevaba 48 programas, y estuvo un mes y medio ausente. González recuerda ahora qué ocurrió: “Estábamos grabando el último programa del día (se grababan tres diarios) y me llamó mi madre diciéndome que mi padre se había puesto malo y que tenía que volverme a Asturias de inmediato. Se lo comuniqué al equipo del programa y al ser un percance de causa mayor, me prometieron que tendría mi sitio en el programa una vez todo se solucionase”.

En todo caso, la dolencia de su padre se resolvió satisfactoriamente y pudo reincorporarse sin problemas. De hecho, al haber coincidido el inicio de su participación con le retransmisión del Mundial de fútbol de Rusia en 2018, tampoco se perdió demasiadas entregas.

“Durante ese intervalo de tiempo, aproveché para darle caña a los roscos y comencé a estudiar palabras raras del diccionario María Moliner para poder asaltar el bote, porque antes del parón me veía con buen nivel, pero notaba que me faltaba un plus para intentar ganar el bote”, revela.