Fran Perea anuncia que preparan un reencuentro de 'Los Serrano' para 2023 por los 20 años del estreno

A lo largo de estos últimos años, son muchas las series icónicas de principios de los 2000 que han revivido en nuestra televisión. Ahí tenemos los casos de Física o Química, El Internado, Los Protegidos, Los hombres de Paco y Un paso adelante, que han vuelto con diferentes formatos y fórmulas, pero muchos se preguntan qué ocurre con otra marca inolvidable de la ficción patria: Los Serrano.

Fran Perea insinúa una reunión de 'Los Serrano' por sus 20 años: "Tengo una propuesta que haceros"

Saber más

A esa cuestión ha querido responder Fran Perea, uno de sus recordados protagonistas, que tras insinuar hace semanas que podía haber algo en marcha, ha desvelado ahora que están preparando algún tipo de reencuentro para celebrar los veinte años del estreno que se cumplen en 2023.

Ha sido durante una intervención en Atrévete, el morning show de Cadena Dial, donde se ha reencontrado telefónicamente con su 'hermano' Víctor Elías, y donde ha lanzado esta “exclusiva” que ya ha emocionado a los fans.

“Ahora que hay tanta moda de hacer remakes, reencuentros, etc... ¿tú ves a Los Serrano de vuelta? ¿Se podría volver a hacer?”, le ha planteado sin rodeos Martín Gálvez Piqueras, el especialista en televisión del programa radiofónico. “Hombre... tanto como volver a hacer, no sé. Pero algo vamos a hacer, ya te lo digo yo. Estamos preparando algo para 2023, pero todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. Estamos en ello”, revela el actor y cantante.

‼️Exclusiva en Atrévete: VUELVEN LOS SERRANO‼️



📺 @frnperea lo confirma en directo con Víctor Elías en el despertador de @Cadena_Dial 😍 Tremenda sorpresa se lleva @PiquerasGalvez en sus Joyas de la Tele de #AtréveteDial pic.twitter.com/mTupWTIS8B — Atrévete (@atrevetedial) 28 de noviembre de 2022

“Nos vamos a encontrar seguro”

Preguntado sobre si va a ser un reencuentro o una actualización de la serie que produjo en su día Globomedia para Telecinco, Perea da a entender que se trata de una iniciativa propia surgida en relación a su proyecto musical 1+1 son 20, en el que está reeditando los temas más icónicos de sus primeros discos con colaboraciones especiales.

“Antonio Resines nos echó un cable para levantar el proyecto [el musical] y creo que a raíz de eso, nos vamos a encontrar seguro. Lo que pasa es que hay que poner de acuerdo a mucha gente, y estamos trabajando en ello”, explica el que fuera Marcos Serrano en las tramas. Se desconoce por ahora si la cadena y productora de la serie estarán implicadas de alguna manera.