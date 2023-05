Frank Cuesta aprovecha 'El Hormiguero' para promocionar su programa con Cristina Seguí y atacar al Gobierno

Hace pocas semanas Frank Cuesta publicaba en sus redes sociales que estaba preparando un programa junto a Cristina Seguí, fundadora de Vox. El polémico presentador se unía a la periodista de ultraderecha para hacer un formato “al estilo road trip” que aún no tiene cadena pero que ya levantaba ampollas.

Las críticas se multiplicaron cuando El Hormiguero anunciaba que este miércoles contaría con el aventurero como invitado, y aún así Cuesta ha acudido esta noche. Aprovechando el prime time de Antena 3 para promocionar el formato que ha creado junto a la fundadora del partido de ultraderecha y, de paso, para criticar al Gobierno.

“Tu idea inicial era juntar políticos de izquierdas y de derechas y que conviviesen” empezó preguntando Pablo Motos sobre Carreteras salvajes que es el título de su apuesta. A lo que Cuesta respondió que en un principio invitó a Cristina Seguí, también al “Carteras” refiriéndose a Monedero - una broma que rió el presentador y el público aplaudió-, a Rufián y a Pam [Ángela Rodríguez Pam] pero “ninguno quiso venir”, excepto Seguí.

“Vino Cristina, montó en el coche, empezamos a grabar y al volver pensé que me lo había pasado muy bien. Al irse le propuse grabar un programa. Le dije que volviera, volvió y ha salido un programón que te mueres”, aseguró. “Esta mujer tiene más huevos que los dos de ahí, primero porque vino y segundo por lo que hace, te mueres, estás todo el día riéndome”, explicó.

Y seguidamente, Motos dio paso a una “recopilación de cosas que le han pasado a Cristina” grabando el formato. Para continuar con Cuesta señalando que aún no tienen cadena, ni plataforma pero que “hoy es el punto de partida, si quieres presentar algo bien tienes que venir a El Hormiguero", subrayó abrazando al presentador como agradecimiento a la promoción.

Cuesta contra la Ley de Bienestar Animal

Durante la visita, Pablo Motos también animó a Frank Cuesta a hablar de otros temas de la forma que viera oportuna: “Haz lo que te dé la gana, si no quieres frenar no frenes”, llegó a decirle el presentador y el invitado acabó acusando a PSOE y Podemos de ser los únicos culpables de que no hubiera salido adelante la Ley ELA.

“Se ha intentado desde todos los partidos que se pusiera en vigor la Ley ELA porque ya está aprobada (...) pero la señora Belarra y el señor Sánchez, mentirosos como Pinocho, son los que están echando para atrás esa ley porque no les da rédito político”, aseguró.

También calificó a la Ley de Bienestar Animal de “puta mierda” criticando que estuviera hecha por “un escultor, Pipi Calzaslargas y la niña de la curva” sin contemplar a los toros, la caza y los perros de caza, opinó en la línea de los bulos que ya desmintió eldiario.es. Señalando que los toros no los tocan “saben que no se pueden tocar, porque si tocas los toros estás tocando el ecologismo más puro”.