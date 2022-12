Frank Cuesta critica la diversidad sexual en “las pelis de Netflix”: “¡No veo a un tío y una tía nunca! ¡Ya somos anormales!”

Frank Cuesta se ha situado este miércoles en el centro de los comentarios por su opinión sobre la diversidad sexual que se representa actualmente en los relatos audiovisuales. En concreto en “las películas de Netflix”, a las que critica por “meter con un descorchador” relaciones homosexuales.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, el televisivo afirma que en los nuevos estrenos “ya no veo a un tío y una tía nunca”, y califica como “antinatural” la representación de parejas LGTBI en el cine.

“Tú pones una puta película de Netflix ahora y son todo tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros... ¡yo ya no veo a un tío y una tía nunca! Que está muy bien que haya tías que se coman los morros y que se chupen las tetas, y que tíos se peguen mamandurrias... ¡pero hostia! Perdonad que os diga, de vez en cuando que un tío y una tía sea algo normal, ¡que es que ya somos anormales!”, comienza diciendo Frank.

En el vídeo, que ha generado polémica en las redes sociales, el presentador de programas como Frank de la Jungla o Wild Frank apunta que “desde que los hombres somos todos abusadores y somos unos hijos de puta, ya lo de un tío y una tía es como... pf. Dicen que es impuesto. ¿Pero qué impuesto, subnormal? Vete a la naturaleza, ¿qué busca el gallo, otro gallo o una puta gallina? ¿Qué busca el ciervo, otra cierva o otro puto ciervo para darle por culo? ¿Qué pasa? Vemos en las calles que los perros se follan unos a otros, ¡pues claro! Porque no tienen perras y en la guerra, cualquier agujero es una trinchera”.

Retomando su crítica, Frank lamenta que “ya no se puede ver una puta película donde una tía diga me gusta un tío. No, [dice] me gusta un tío, una tía y aquel árbol, ¡me voy a follar al árbol!”. Y prosigue: “Yo me niego porque es antinatural, nos lo están metiendo con un descorchador para fuera y para adentro. Y dirás, ¿y eso qué te afecta a ti? A mi, nada. Pero a mis hijos, a mis nietos y sobre todo a mi trabajo sí le afecta, porque esa es la subnormalidad que hay hoy en día, que está todo metido a presión y nada es natural”.

Frank, tras la polémica: “Manipuladores”

Tras recibir críticas a través de Twitter, Frank ha citado el vídeo acusando a los usuarios de manipular. “Qué manipuladores sois y sobre todo, qué daño estáis haciendo. Me quieres etiquetar de homófobo, xenófobo, gordófobo, misógino y no sé cuántas cosas más... ¡perfecto! Pero el daño que estáis haciendo a esta sociedad es brutal”.

En su defensa dice que lo que califica como “antinatural” es que “lo estáis metiendo de forma antinatural y forzada en todos lados en todo momento, no que la homosexualidad sea antinatural”.