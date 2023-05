Frank Cuesta, por las críticas a su próxima visita a 'El Hormiguero': “¿Tengo que hacerme negro para que paren?”

Frank Cuesta anunció hace unos días por redes sociales que visitará El Hormiguero el próximo lunes, 31 de mayo. El herpetólogo lo hará para presentar Carretera salvaje, “un programa con la frescura y el desparpajo de Frank de la jungla”, como él mismo lo define, que lleva varios meses grabando y que todavía no tiene cadena de emisión.

Frank Cuesta prepara un programa "con la frescura de 'Frank de la Jungla'" junto a la fundadora de Vox Cristina Seguí

Hasta aquí, todo sería normal de no ser por dos cosas. La primera, el controvertido discurso que el aventurero defiende en sus redes y plataformas, a menudo tachado de homófobo y otros descalificativos. Y la segunda, que Frank no está grabando su nuevo programa en solitario, sino en compañía de la ultraderechista, fundadora y exdirigente de Vox Cristina Seguí, como ya recogimos a mediados de abril.

Ahora, ambos puntos han puesto en el centro de la diana al programa de Antena 3, que confirma a verTele la visita de Frank Cuesta para hablar de su actividad en YouTube y Twitch, de su labor en el santuario que tiene en Tailandia y de sus próximos proyectos, aunque sin señalar directamente que vaya a presentar su programa con Seguí. Sin embargo, el propio Frank ha reiterado en las últimas horas que va a hablar de su nuevo formato con Pablo Motos, por mucho que su compañera no esté invitada y, por tanto, no vaya a acudir al show de Trancas y Barrancas.

Continuamos grabando ‘Carretera salvaje’ una manera diferente de ver la vida y la naturaleza. En la foto una vibora y la de delante una vibora tambien pic.twitter.com/89pRfEY1Kf — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 23 de mayo de 2023

Frank Cuesta denuncia una “campaña” contra 'El Hormiguero'

Por tanto, y salvo giro inesperado de los acontecimientos, El Hormiguero va a dar voz la próxima semana, y ante más de 2 millones de espectadores, al polémico Frank Cuesta, que en los últimos meses ha sido noticia por diferentes salidas de tono. Una de las más sonadas, cuando el pasado diciembre criticó la diversidad sexual en las películas de Netflix, calificó de “antinatural” la representación LGTBI en el cine y pidió que “de vez en cuando que un tío y una tía [mantengan relaciones] sea algo normal, ¡que es que ya somos anormales!”.

Además, a priori hablará de un formato copresentado junto a Cristina Seguí, que aunque abandonó Vox hace casi 10 años, ha seguido protagonizando titulares negativos desde entonces. Entre los últimos, ser condenada a indemnizar con 6.000 euros a José Luis Ábalos por insultar y difamar al exministro en Twitter, y ser investigada por un juzgado de Valencia por difundir el vídeo de unas niñas víctimas de una presunta violación.

El historial de ambos ha provocado reacciones contra El Hormiguero, las cuales el propio Frank Cuesta ha denunciado públicamente. Según el herpetólogo, el show de Antena 3 está sufriendo “una campaña en contra porque Cristina está haciendo un programa conmigo”, tal y como defendió este lunes en un directo en YouTube con la propia Seguí. Una “campaña”, dice, que busca que El Hormiguero “se eche para atrás” y cancele la visita: “Pero da igual, porque no se van a echar para atrás”.

“Ahora hay mucha gente que está en oposición a Pablo Motos. Es una cosa muy política. Es todo política. Desde una parte de la política se está señalando directamente a personas. Antes señalaban a personas anónimas o a personas que no pueden tener la fuerza de una persona o un periodista en un medio de comunicación, y ahora directamente están apuntando a personas. Es decir, están haciendo lo que se hace en países, y yo los conozco muy bien porque vivo en Asia, donde se señala para que hagan daño”, defiende también el aventurero.

“¿Sabes lo que más me jode de todo esto? Que cuando yo decidí que íbamos a hacer un programa y le pregunté a ella, ella lo primero que me dijo fue: 'Si hago un programa contigo, te van a machacar porque hay mucha gente que me odia'”. Pero yo lo que quiero hacer es un programa de animales, no vamos a hablar de política“, añade.

Frank reacciona a las críticas con un controvertido tuit

Coincidiendo con esta polémica, Frank Cuesta ha realizado un borrado masivo de tuits en las últimas horas. Eso sí, antes tuvo tiempo de acusar a varios usuarios de redes sociales de llevar “más de un año acosándome” y “deseando públicamente que se me asesine”, así como de criticar antes de tiempo su nuevo proyecto: “Ahora digo que hago un programa nuevo de animales y ya lo están cancelando sin haber comenzado”.

“Mi pregunta es: ¿quién me protege a mi, a mi familia y a mi trabajo de esta gentuza? ¿Tengo que hacerme negro, LGTBIJKLM u okupar una casa para que paren?”, escribió dentro de este mismo y polémico tuit, el cual también ha borrado.