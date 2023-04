Frank Cuesta prepara un programa “con la frescura de 'Frank de la Jungla'” junto a la fundadora de Vox Cristina Seguí

Frank Cuesta ha comenzado a trabajar en el que espera que sea su regreso a la televisión, después de años alejado del medio. El herpetólogo prepara un nuevo programa junto a la periodista Cristina Seguí, agitadora de ultraderecha y fundadora de Vox en València.

Así lo informa él mismo en declaraciones a 20minutos, y también en su canal propio de Twitch, donde define así lo que está por venir: “Un programa divertido con la frescura y el desparpajo de Frank de la jungla y con un punto educativo”.

El germen de esta idea surge de su canal de YouTube, que actualmente concentran su actividad audiovisual. En las últimas semanas, Cuesta contó con la visita en Tailandia del youtuber YoSoyPlex y de Seguí. Dada la sintonía que ha logrado con ella, surge el concepto.

Un programa autoproducido en forma de 'road trip'

Pero no solo eso, sino también el plan de ventas: “Primero voy a hacer un piloto y pensaba hacer 8 programas para una primera temporada”, explica Cuesta, que define el formato como “un road trip”. “Vamos por sitios, en principio por España y Tailandia, y luego vamos a ampliar: Sudáfrica, Australia...”, cuenta. “Voy viendo cosas de cultura, comida [...] Va a ser un formato extraño, con cosas muy raras, pero sobre todo animales y cosas muy comunes que no estamos acostumbrados a mirar, que las tenemos delante y no las vemos”.

Cuesta será el productor del programa, que no se moverá por compañías y cadenas hasta estar terminado: “Se va a hacer el programa y se va a vender cuando esté hecho”, dice, y proclama: “El que quiera y esté interesado que lo compre, y si no lo pondré en internet, me da igual”. Por el momento, se limita a avanzar que el piloto, ya en grabación, “es una brutalidad, un cachondeo, un descojone”.

Seguí también se ha manifestado en redes sociales tras el anuncio de su ahora compañero, a quien visitó el pasado mes de marzo en Tailandia. “Para vuestra tranquilidad, seré yo quien conduzca, nadie quiere ver a Frank Cuesta manejando como una abuela…”, comenta la también escritora, que llegó a ser presidenta de Vox en Valencia durante los primeros compases de vida del partido.

Con posterioridad, Seguí ha aumentado su presencia en medios de comunicación vinculados al perfil de ultraderecha. A finales del pasado noviembre, un juzgado de Madrid la condenó a indemnizar con 6.000 euros al exministro José Luis Ábalos por insultarle y difamarle en Twitter, en una sentencia ya recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Cuesta, alejado de la televisión desde finales de 2020

Cuesta no ha vuelto a participar en programas de televisión desde finales 2020, cuando terminó su vinculación con Discovery Channel (ahora Warner Bros Discovery), a la que llegó tras abandonar Mediaset. Convertido en el primer presentador español a nivel internacional de la compañía estadounidense, protagonizó Wild Frank, formato del que grabó 17 temporadas y más de 80 episodios, emitidos en Dmax.

Con posterioridad, ha seguido con su actividad a través de YouTube, donde acumula casi 3,2 millones de suscriptores. Mientras tanto, en sus contadas apariciones en medios convencionales aseguraba haber rechazado numerosas propuestas para volver a televisión. “Me están ofreciendo de todo, pero yo a Mediaset no vuelvo. Yo puedo decir que me fui de Mediaset. Y no porque sea Mediaset, porque hay gente con la que me llevo muy bien: Iker, Calleja...”, explicó en una entrevista para el programa radiofónico de Federico Jiménez Losantos en esRadio en 2022.

Con todo, en estos últimos tres años de inactividad televisiva ha seguido dando que hablar debido a las polémicas protagonizadas. La última de ellas, a finales de 2022, cuando se mostró muy crítico con la diversidad sexual de “las pelis de Netflix”.