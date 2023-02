Fuerte bronca en directo de Cristina Porta y Marta Riesco en 'Sálvame', que Mediaset elimina de su web

Cristina Porta y Marta Riesco protagonizaron este miércoles un momento de máxima tensión ante las cámaras de Telecinco. La reportera de Sálvame y su homóloga de Fiesta coincidieron en el photocall de un evento taurino en Madrid, al cual acudieron José Ortega Cano y Gloria Camila. El objetivo de ambas era hablar con el diestro y su hija, pero solo Riesco pudo hacerlo al plantear un juego al diestro y, por tanto, acaparar su atención en perjuicio de Porta, que no pudo preguntar al torero durante su conexión en directo con el tramo Plus de Sálvame Naranja.

“Es bastante complicado al lado de Marta Riesco. Es un poquito maleducada”, dijo Porta sobre la también reportera de Telecinco. “Marta, tú estás en el fin de semana y nosotros estamos en directo”, le espetó poco después, pero Riesco volvió a hacer caso omiso de sus palabras. Tertulianos de Sálvame como Belén Esteban y Maestro Joao defendieron entonces a su compañera, a la vez que reprocharon la actitud de la pareja de Antonio David Flores. “Estamos en la misma cadena y todo el mundo sabe que en un photocall, si hay un programa en directo, tiene preferencia si eres buena compañera. Y no estás metiendo el micro y fastidiando”, dijo en este sentido Lydia Lozano.

Pasado este momento, Cristina Porta hizo la siguiente reflexión sobre lo que había vivido, en líneas generales, en el photocall: “He flipado con los looks de las reporteras, en general, porque al final nosotras estamos trabajando. Véase que yo me he quitado los tacones y me he venido en botas porque nosotras no somos las protagonistas. Y a lo mejor no ha venido José Ortega Cano porque no le he llamado 'maestro', pero yo no le voy a llamar 'maestro' porque el único maestro que hay es el Maestro Joao”.

“Borja Prado, esto es un acoso”

Sus palabras esta vez sí provocaron la reacción de Marta Riesco, que apareció de repente en cámara para sorpresa de Porta. “Marta, estoy trabajando. Eres muy mala profesional y muy mala compañera”, dijo la reportera de Sálvame ante tal irrupción. “Pero que estás trabajando en Sálvame”, respondió Riesco. “¿Y qué pasa por que esté trabajando en Sálvame?”, preguntó Porta. “La profesionalidad brilla por su ausencia si trabajas en un programa que ha hecho lo que ha hecho”, contestó Riesco. “¿Que ha hecho? Mucha audiencia. Estamos en un evento, Marta. Céntrate, no eres la protagonista. Estamos cubriendo un evento y ella se cree que es la protagonista. Yo estoy flipando”, añadió Porta mientras Riesco se iba por donde había venido.

Pero no por mucho tiempo, pues apenas un par de segundos después volvió a la carga. Porta, al contrario que la primera vez, decidió apartar su micrófono para que no se oyeran las palabras de la reportera de Fiesta, pero aun así se pudo escuchar en directo cómo está última se dirigía hasta en tres ocasiones al presidente y nuevo hombre fuerte de Mediaset España, Borja Prado. En una de ellas, para denunciar lo siguiente: “Borja Prado, esto es un acoso”.

“Marta, no estás bien. Cálmate, porque vas de feliz en tus redes sociales y no lo estás demasiado”, soltó a continuación Porta. “Desde luego, gracias a vosotros”, dijo Riesco, que lamentó el trato de Sálvame contra ella “y contra mi pareja”. “¡Qué vergüenza!”, lamentó hasta en tres ocasiones Belén Esteban para criticar la actitud de la reportera de Fiesta. Así hasta que Adela González dio por concluido el asunto y cambió de tema. Mediaset, por su parte, ha eliminado el fragmento de Mitele, y tampoco lo ha compartido en la web de Telecinco.