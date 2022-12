Fuerte encontronazo en 'Espejo Público' por las interrupciones en directo: “No me sale de los cojones hablar”

Los espectadores de Espejo Público han sido testigos este miércoles 7 de diciembre de un fuerte encontronazo entre dos de sus tertulianos, Juan Ramón Lucas y Toni Bolaño, que ha terminado con el segundo amenazando con irse del plató si su compañero en la mesa volvía a interrumpirle.

Todo ha ocurrido en el primer tramo del matinal de Susanna Griso en Antena 3, cuando se ha abordado la actualidad política y, en concreto, la última encuesta electoral de El País. En esas, Bolaño ha tomado la palabra para analizar los resultados y referirse a la situación de Inés Arrimadas.

“Lo que dice la encuesta ya lo dijo hace un año Iván Redondo y le cayó la del pulpo...”, ha comenzado diciendo, siendo interrumpido por Lucas. “Iván Redondo dijo que sería presidenta del Gobierno, no que iría por su cuenta”, ha matizado el veterano periodista radiofónico. “Relájate y respira. Y ahora déjame que yo pueda hacer...”, ha retomado Toni Bolaño, visiblemente molesto, ante una Griso que también ha querido aportar su punto de vista.

Bolaño: “No me sale de los coj... hablar”

A continuación, y mientras intentaba armar de nuevo su argumentación, el colaborador ha vuelto a recibir la puntilla de Juan Ramón Lucas. “Habla tú, por favor, que no me sale de los cojones hablar si me vas a estar interrumpiendo cada dos segundos”, ha dicho, ya enfadado. “Pero eso es lo que hacemos aquí, Toni. Simplemente digo que él [Iván Redondo] no dijo eso”, ha respondido su compañero, que parecía no entender su reacción.

“¿Te has leído todos los artículos? No. Entonces no des lecciones”, ha espetado Bolaño, dando un golpe sobre la mesa. “Venga, no me discutáis por esto que no tiene ningún sentido”, ha intervenido la presentadora de Espejo Público, intentando rebajar la tensión. En la misma línea, Juan Ramón le ha pedido a su par que no se enfadase, pero este ha seguido molesto: “Me voy a levantar y me voy a ir. Si me vas a interrumpir cada dos segundos, me levanto y me voy. Punto pelota”

“No te voy a interrumpir, solo hago alguna acotación”, ha apostillado Lucas, volviendo a enfadar a su compañero tertuliano: “¡Ya está bien! No me has dejado hacer una intervención. No sé por qué, no sé si no te da la gana, y me estás interrumpiendo constantemente. Si sigues en este tono, me levanto, me voy y me quedo tan pancho, Juanra, así de claro”. “No me parece que te lo tomes así a lo personal”, le ha dicho el ex de Onda Cero.

“No he conseguido hilar un argumento porque me has interrumpido constantemente, ¡ya está bien, joder! Ahora no sé ni qué leches iba a decir”, se ha desahogado Bolaño, que también ha participado en La Brújula. “Ponte a hilar, Toni”, ha zanjado Griso, retomando el debate donde lo habían dejado.