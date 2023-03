El futbolista Joselu respondió en 'La Resistencia' a lo que dijo Piqué sobre el Espanyol y su dinero

Joselu Mato, jugador del RCD Espanyol, visitó la noche de este martes La Resistencia, momento aprovechado por David Broncano para recordarle al futbolista las palabras que le dedicó Gerard Piqué a su equipo en su paso por el programa. Algo que llevó al jugador a dar una “respuesta elegante, con un poco de beef”, según definió el presentador.

En su paso por el programa de Movistar Plus+ el 28 de marzo de 2019, el ahora exfutbolista del Fútbol Club Barcelona respondió la pregunta de cuánto dinero tenía de la siguiente forma: “Pues te puedo decir que tengo más patrimonio que el presupuesto del Espanyol de esta temporada”.

Esa contestación fue la que quiso recordarle Broncano a Joselu Mato en su visita de este martes al programa.

“Creo que después de eso no ha venido nadie del Espanyol”, dijo el presentador tras repetir la frase que dijo el exfutbolista. “¿Qué se comentó?”, le preguntó para saber si en el vestuario se había dicho algo, aunque inmediatamente recordó que por aquel entonces el invitado no estaba en el Espanyol. “No, no jugaba ahí”, comenzó diciendo Joselu Mato, tras lo que añadió: “Y fue hace tiempo ya, pero bueno, a ver. Visto lo visto, con los gastos que tiene...”.

La respuesta propició una inmediata ovación del público, que rompió en aplausos ante las palabras del futbolista sobre la situación económica de Gerard Piqué. “Respuesta elegante, con un poco de beef, pero a su vez elegante”, comentó Broncano tras reírse.

“Molaría que entrase ahora Bizarrap para que le pusiese música a esta respuesta”, dijo a continuación a modo de conclusión y haciendo referencia a la canción de Shakira con el productor musical.