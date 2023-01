El futuro de 'Dúos increíbles' sigue en el aire en TVE, con el foco puesto en 'Cover Night'

El futuro de Dúos increíbles parece ser incierto en RTVE. Tras terminar en diciembre la primera edición de este ambicioso talent show musical, el comienzo del trabajo en otro formato en las mismas coordenadas genéricas, Cover Night, ha hecho que la continuidad del anterior haya quedado en duda.

Dudas que se acrecientan con el comentario que Eva Tovar, directora del programa producido por Ganga Producciones, ha dejado por escrito en Twitter. “Después de varios meses de espera se confirma la peor de mis sospechas: RTVE no renovará Dúos Increíbles. Una lástima por el formato, más que digno y por el gran equipo que lo hicimos posible”.

No obstante, desde la corporación aseguran que no hay nada decidido aún sobre el formato y siguen las negociaciones, tal y como aseguran fuentes de RTVE a 20minutos al respecto. Esto mismo reiteran a verTele, indicando que la información sobre la cancelación no es cierta y que prosiguen las negociaciones con Ganga, la productora.

Después de varios meses de espera se confirma la peor de mis sospechas.@rtve no renovará @DuosIncreibles #DuosIncreibles .Una lástima por el formato,más que digno y por el gran equipo que lo hicimos posible. Así que vuelvo a estar en el paro y buscando nuevos proyectos — Eva Tovar (@TovarEva) 30 de enero de 2023

Lo cierto es que el impulso a Cover Night, nuevo formato que buscará a los mejores cantantes de versiones de España, parece a priori entrar en conflicto con Dúos increíbles. Máxime cuando comienzan a trascender los detalles en torno al de nuevo cuño. La 1 se ha apuntado un tanto al hacerse con los servicios de Miguel Bosé para ser miembro del jurado, dentro de este programa producido por Shine Iberia (MasterChef) que estará presentado por Ruth Lorenzo, con Ana Guerra también en labores de conducción secundarias, como avanzó verTele.

De hecho, Cover Night ya aparecía en la promo de bazas de entretenimiento de TVE para este 2023, donde no se hacía mención a Dúos increíbles, un formato con ambición que ha dejado buenos comentarios con su primera edición y ha rendido ocasionalmente por encima de la media del canal, pero cuyos costes y audiencias generales dificultan su renovación. Con unos promedios del 10.2% y un millón de espectadores, es un ejemplo más del debate que acostumbra a tenerse en el seno de la pública, sobre si sus contenidos deben priorizar el buscar la audiencia.

Audiencias de 'Dúos increíbles' en La 1:

Gala 1 (29 septiembre): 12.7% y 1.211.000

Gala 2 (6 octubre): 10.4% y 1.063.000

Gala 3 (13 octubre): 11.9% y 1.184.000

Gala 4 (20 octubre): 10.6% y 1.041.000

Gala 5 (27 octubre): 10.2% y 985.000

Gala 6 (3 noviembre): 7.5% y 743.000

Gala 7 (10 noviembre): 8.4% y 850.000

Gala 8 (17 noviembre): 9.3% y 943.000

Gala 9 (24 noviembre): 10.1% y 888.000

Gala 10 (1 diciembre): 11% y 1.304.000

Gala 11 - Semifinal (8 diciembre): 9.6% y 998.000

Gala 12 - Final (15 diciembre): 11% y 1.116.000

En cualquier caso, el mensaje de Tovar ha hecho que artistas como Agoney, que quedó a las puertas de la victoria en la primera edición y ahora compite por llegar a Eurovisión en el Benidorm Fest, lamenten que el programa no tenga su continuidad asegurada. “No me lo puedo creer… Una pena que se pierda este GRAN formato. Cada vez hay menos sitios donde poder cantar en directo con calidad”.