El futuro de Jonathan Majors en Marvel más allá de 'Loki', tras ser acusado de violencia machista

Marvel Studios continúa sin pronunciarse sobre el futuro profesional de Jonathan Majors. El actor que da vida a Kang en el Universo Cinematográfico de Marvel ha sido despedido de varios trabajos tras conocerse que ha sido acusado de violencia machista. Sin embargo, la compañía, que tiene varios proyectos en el horizonte con el intérprete, aún no ha desvelado qué decisiones ha tomado con el estadounidense.

Bob Odenkirk desecha la idea de fichar por Marvel: "No creo que esté hecho para ese mundo"

Más

A finales de marzo, Jonathan Majors fue arrestado por una presunta agresión a su pareja. Según Deadline, el actor fue detenido en la mañana del 25 de marzo en Manhattan, su ciudad de residencia, con cargos de estrangulamiento, asalto y acoso. Su pareja, una mujer de 30 años, alertó a la policía, que la encontró con signos visibles de violencia en la cabeza y el cuello.

Majors, despedido de varios proyectos

Todo esto ha provocado, según el citado medio, que la agencia de representación Entertainment 360 y su publicista The Lede Company hayan decidido romper sus relaciones profesionales con Majors, que ha sido despedido de varios proyectos en los que ya estaba trabajando.

Por un lado, el intérprete será reemplazado en The Man in My Basement, adaptación de la novela de Walter Mosley protagonizada por Willem Dafoe en la que además figuraba como productor ejecutivo. Por otro, se ha caído finalmente del reparto de Otis and Zelma, un biopic sobre el cantante Otis Redding para el que estaba negociando su participación.

Además, el equipo de béisbol Los Texas Rangers ha descartado trabajar con Major en la campaña publicitaria que preparaban para la temporada de 2023.

Marvel se mantiene en silencio

Con todo, Marvel Studios aún no se ha pronunciado sobre el futuro profesional que juega un papel importante en los títulos que la compañía tiene en el horizonte. Jonathan Majors da vida a Kang, el principal villano en la nueva etapa que está iniciando el UCM. El estadounidense tuvo su debut en el final de la primera temporada de Loki y tuvo un papel más relevante en la recién estrenada Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, película con la que se inicia la Fase 5 de la franquicia.

Al final del largometraje, en las escenas post créditos, se avanza que Majors será el gran antagonista de la segunda temporada de Loki, cuya segunda temporada ya ha sido rodada. El actor se había encumbrado como el gran villano de las próximas películas (incluidas las próximas de los Vengadores) que ya ha anunciado Marvel, que permanece en silencio sobre su futuro en el gigante cinematográfico. De momento, la compañía no ha comunicado ninguna determinación, ni cambios al respecto con los trabajos en los que el intérprete está involucrado.

Además de los mencionados, Majors también tiene otros proyectos en cartera. Uno de ellos es Da Understudy, película dirigida por Spike Lee que se encuentra en fase de preproducción. Y aunque su fichaje no se había confirmado oficialmente, el actor iba a participar en 48 hours in Vegas, un filme sobre el incidente en el que Dennis Rodman se marchó a Las Vegas en medio de la final de la NBA de 1998.