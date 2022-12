TVE promociona la gala del Benidorm Fest... en una fecha luego reservada para 'MasterChef Navidad'

TVE ha iniciado ya la cuenta atrás para el Benidorm Fest 2023. Tras anunciar a los candidatos, y publicar las 18 canciones con las que intentarán alzarse con la victoria, la cadena pública ha comenzado a promocionar ese especial de Navidad en el que homenajeará a los artistas de la pasada edición del festival. Incluso ha dado una fecha de estreno que pocas horas después ha entrado en conflicto con la de otro programa.

Las 18 canciones del Benidorm Fest 2023, según sus artistas: inspiraciones, aspiraciones y el gran reto

Más

Inicialmente, La 1 programó la emisión para el próximo lunes 26 de diciembre, a las 22:10 horas, tal y como la pública anunció durante la presentación de la nueva temporada a la que asistió verTele, estará presentada por Alaska. No obstante, y coincidiendo con la proliferación de las promos del inminente estreno, la corporación ha reestructurado su parrilla: así, la segunda gala de MasterChef Navidad pasará del prime time del domingo 25 (Navidad) al del lunes.

El BeFest Stars, a la espera de nuevo hueco

Este cambio deja de pronto sin hueco al BeFest Stars, título definitivo para el evento (que elimina Benidorm de la marca) y que contará con casi todos los cantantes que lucharon junto a Chanel por representar a España en Eurovisión. Se trata de una incertidumbre temporal a falta de que RTVE reordene sus activos.

A falta de encontrarle un nuevo hueco, la programación de RTVE mantiene Viaje al centro de la tele en la noche del martes 27; la tradicional emisión de la Gala Inocente, para el miércoles 28; y la emisión de cine aún por determinar el jueves 29. Una opción sería pasar la gala directamente a la cuarta noche, que no tiene contenido definitivo, al no haberse desvelado los títulos de las películas a emitir. Por el momento, habrá que esperar a la reorganización de contenidos de la cadena para saber por qué opción se decanta.

✨ RTVE ya promociona la gala especial #BenidormFest Stars, que emitirá la cadena pública a través de La 1 el próximo lunes, 26 de diciembre, desde las 22:10h de la noche 📺 pic.twitter.com/acJoSqKq36 — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) 22 de diciembre de 2022

Rigoberta Bandini y Blanca Paloma, ¿ausentes de la gala?

En las promos lanzadas por TVE, se avanzan las actuaciones de Chanel Terrero, ganadora de la primera edición, Rayden, Tanxugueiras, Varry Brava, Azúcar Moreno, Javiera Mena, Marta Sango, Sara Deopp, Xeinn, Gonzalo Hermida y Unique.

Es decir, de momento, y en vista de las imágenes avanzadas, solo hay anunciados 11 de los 13 participantes del Benidorm Fest 2022. Faltaría por confirmarse la presencia de Rigoberta Bandini y Blanca Paloma, que no aparecen en los anuncios que ha publicado TVE.

Quien sí aparece, sorprendentemente, es Luna Ki, la candidata que se retiró del certamen al no poder usar 'autotune', algo que está completamente prohibido en Eurovisión. TVE no ha confirmado qué temas interpretarán los artistas pero gracias a la promo se intuye que defenderán de nuevo la canción con la que intentaron representar a España en Eurovisión. Chanel, como no podía ser de otra manera, volverá a deleitar al público con SloMo.

🇪🇸 RTVE ya promociona la gala navideña especial dedicada a los artistas del #BenidormFest 2022 en sus autopromociones con el nombre de "Benidorm Fest Stars"



🔴 Entre las artistas invitadas podemos encontrar a @LUNAKI o a la propia @ChanelTerrero, entre muchos otros pic.twitter.com/U8Z19jOHDQ — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) 8 de noviembre de 2022

Durante aquel acto de presentación de temporada, celebrado en septiembre, se descubrió que Máximo Huerta y Alaska se caían de la próxima edición del certamen, aunque confirmaron que ambos seguirían ligados al festival con proyectos paralelos. El BeFest Stars da plataforma a la cantante, aquí presentadora. Recordemos que Mónica Naranjo será la encargada de conducir las galas del Benidorm Fest 2023 junto a Inés Hernand, la única de la terna de este año en repetir, y Rodrigo Vázquez.