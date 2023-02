Geno Machado acusa a 'Socialité' de manipular sus declaraciones sobre Chenoa: “¡Hasta los cojones!”

Geno Machado carga contra Socialité, el programa de Telecinco, y lo acusa de manipular sus declaraciones. Este sábado, el formato quiso hacerse eco de las declaraciones de Chenoa que culpó de su cuarto puesto en Operación Triunfo a los micromachismos del momento, y para ello, preguntaron a sus compañeros de edición sobre la opinión de la que fue su compañera.

Chenoa y Roberto Leal y el lado negativo de 'OT': los "micromachismos" con la cantante y las secuelas en el presentador

Socialité recopiló numerosas declaraciones de los extriunfitos. “Obviamente, fuimos importantes y fuimos icono, y marcamos un antes y un después. Pero vivir del pasado no, Operación triunfo ya pasó, no se puede uno quedar anclado”, comentó Geno.

“[Chenoa] es quien es porque fue la novia de Bisbal, porque fue lo que pasó”, declaró Javián, que añadió: “Si Chenoa hubiera entrado ahora, seguiría ganando Rosa”. Las demás declaraciones fueron en la línea de desmarcarse por ser algo del pasado y en que crear otra realidad sería especular.

Tras la emisión del programa, Geno Machado se mostró muy descontenta con Socialité, formato al que acusó por redes sociales de querer manipular y malmeter.

“¡Ya está bien! ¿Qué queréis conseguir? ¿Por qué sacáis fuera de contexto lo que nos habéis preguntado por teléfono? ¡Hasta los cojones! ¡Dejen en paz a Chenoa y para los que nos intentáis echar a pelear lo tenéis muy chungo!”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter citando un tuit de Telecinco.

Ya está bien!! Que queréis conseguir? Porque sacáis fuera de contexto lo que nos habéis preguntado por teléfono? Hasta los cojones!! Dejen en paz a @Chenoa y para los que nos intentáis echar a pelear lo tenéis muy chungo!!! https://t.co/KLe81LPw0k — Geno MaChado (@OficialGeno) 5 de febrero de 2023

Rosa López declara no estar enfada con Chenoa

Otra polémica que ha estado circulando respecto a la primera edición de Operación Triunfo es el enfado entre Rosa López y Chenoa. La ganadora del concurso quiso desmarcarse de esta, y criticó duramente a Fiesta, el programa de Telecinco, y también a la prensa, escudándose en que quieren hacer “un cómic de nuestras vidas”.

Este domingo fue en Plan de tarde, el programa de Toñi Moreno en TVE, donde ha vuelto a ser interrogada por la polémica. “¿Estás enfadada con Chenoa?”, le preguntó la presentadora.

“¿Qué voy a estar enfadada con Chenoa? Es que es una de las cosas que tenemos que lidiar. Vivimos en un mundo en el que son noticias cosas que no son verdad. Y yo encima me pongo nerviosa y tengo que responder a algo que o me invento una respuesta o intento ser educada”, respondió Rosa López zanjando cualquier incógnita que todavía pudiera existir.

“¿La vas a invitar a tu boda?”, le preguntó Toni Moreno, a lo que la granadina afirmó que todavía no sabía si iba a casarse. “Si es que por ser educada respondo a veces a cosas que no. A veces me gustaría mandar a alguien a la mierduchi, pero no la mando. No a ti, pero si a alguien, pero no le mando”, explicó la cantante.

“Es una profesión en la que no hay ley que protejan a los artistas tanto que hablan de la ley mental. Continuamente nos enfrentamos a preguntas que son capciosas o inocentes, pero que son muy íntimas”, añadió. Después, Toñi Moreno quiso dar paso a un emotivo vídeo donde habían preguntado a los artistas que acudieron a los Premios Carmen, los premios de cine de Andalucía, sobre la cantante.