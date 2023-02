Geno Machado responde a Jorge Javier por su acusación: “Debería saber cómo funciona esto”

Aunque la primera edición de Operación Triunfo acabó hace dos décadas, las puertas de la Academia nunca cerraron definitivamente. Tras la polémica entre Chenoa y Rosa López, ahora es Geno Machado quien está protagonizando algunos titulares.

Hace una semana, la cantante acusó a Socialité de haber manipulado sus palabras sobre Chenoa. Después, Sálvame invitó a Javián para preguntarle por estas polémicas que están protagonizando los extriunfitos, pero sus respuestas no agradaron al presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, que les acusó de ser “más falsos que un billete de 30 euros”.

Pues bien, a Geno Machado le han hecho muy poca gracia estas declaraciones del showman de Telecinco, al que ha respondido en Socialité.

Tras explicar sus nuevos proyectos profesionales, la cantante y sus compañeros de Fórmula Abierta fueron preguntados por estas tensiones que parecen surgir entre ellos.

“Nos cansa que nos pregunten por la vida personal de los compañeros, porque intentáis meternos en berenjenales y enemistarnos. Lo lleváis haciendo 21 años”, criticó la artista canaria antes de referirse al presentador de Sálvame.

“Tengo que decir que no somos falsos. Jorge Javier ya debería saber cómo funciona esto. No somos falsos, para nada. No rajamos. Nos hacen una pregunta y luego la montáis para que sea que estamos todos en contra de Chenoa”, defendió Geno.

“Lo que ella diga de su boca, bien dicho está, si ella lo cree conveniente. Afortunadamente, lo que vosotros no sabéis, o igual lo sabéis y os da igual, es que nosotros hablamos. La llamamos y le dijimos: 'Oye, que esto no ha sido así'. Y solucionado”, sentenció en su entrevista con Socialité.