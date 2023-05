Gerard Piqué no se corta con la cancelación de 'Sálvame': “Es indecente. Para la sociedad es mejor”

Gerard Piqué se alegra del final de Sálvame. El exfutbolista del Fútbol Club Barcelona se ha pronunciado sobre la cancelación del programa de Telecinco durante la retransmisión de este lunes de la After Kings en Twitch, y no ha ocultado su alegría por la noticia.

'Sálvame' convierte su cancelación en tema estrella con humor e ironía: "14 aniversario... 14 mierdas nos comemos"

Desde que se supo, muchos han sido los que se han pronunciado sobre el hecho, desde Laura Fa hasta Mercedes Milá, que mostró su apoyo a Jorge Javier Vázquez, e incluso Sálvame aprovechó la tarde del lunes para tratar el tema tirando de humor. A estas reacciones se suma la de Gerard Piqué, que durante la transmisión este lunes de After Kings dijo bromeando: “Hemos hecho que se acabara Sálvame”.

“¿Estaba dentro del contrato? Di la verdad”, le comentó siguiendo la broma uno de los participantes, haciendo referencia al acuerdo entre el exfutbolista y Mediaset para emitir en Cuatro los partidos de la liga de fútbol de Twitch. “No era por contrato que impusiera que se acabará Sálvame, que se haya acabado no me parece mal”, contestó recibiendo un par de abucheos por algunos de los presidentes de la Kings League.

“¿Qué te ha hecho Belén Esteban?”, le preguntó Ibai Llanos, mientras que otro de los comentarios decía “Mi abuela está triste”. “No me parece mal”, siguió diciendo el exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, que respondió de la siguiente manera a Ibai: “¿Qué que me ha hecho? ¿Qué que me ha hecho...?”.

Tras un gesto en el que Gerard Piqué resopló dejando ver su malestar, confesó que no se lleva mal, “pero que es indecente lo que hacen en ese programa. Es todo mentira. Es mejor que se acabe, para la sociedad es mejor que se acabe, punto”. “Ya tenéis el TikTok aquí”, añadió, siendo consciente de lo viral que eran sus declaraciones.

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) 8 de mayo de 2023

Gerard Piqué y su relación con Sálvame

Aunque nunca ha habido una relación muy fluida entre el exfutbolista y el programa del corazón, se podría decir que su ruptura con Shakira y la posterior canción con Bizarrap generó todo tipo de bromas en Sálvame, que no dudó en parodiar una versión de Gerard Piqué para responder a su expareja.

A esto se le suman las últimas críticas de Belén Esteban al exfutbolista por quejarse de los comentarios negativos que recibe en redes sociales. Cabe destacar, además, la propuesta de Sálvame a Gerard Piqué sobre hacer una retransmisión de la Kings League desde el plató del programa. Aunque viendo la opinión del catalán sobre el formato, parece que nunca se le pasó por la cabeza aceptar la invitación.